Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour certaines régions du Québec en raison d'averses et de risque d'orage pour lundi et mardi.

Selon l'alerte, on prévoit de 20 à 40 millimètres de pluie par endroits lundi, toutefois les quantités pourraient dépasser 50 millimètres localement sous les orages. Le même scénario pourrait se répéter mardi.

Voici la carte du potentiel orageux pour le Québec valide lundi, le 26 juin.



pic.twitter.com/EHqPT6QYoG — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) June 25, 2023

Les régions visées par cette alerte sont, entre autres, le Centre-du-Québec, le secteur de la Haute-Gatineau, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Montréal et la Montérégie.

Encore un ciel gris

Un avertissement de smog est également toujours en vigueur pour plusieurs régions du Québec.

«En raison des feux de forêt au Québec, des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite. Ces conditions persisteront jusqu'à lundi matin et vont s'améliorer en après-midi», peut-on lire dans l'avertissement d'Environnement Canada.

Montréal a d'ailleurs fait partie des villes où l'air était le plus pollué dans le monde dimanche. Lundi matin, la ville figurait toujours dans la liste web d'IQAir qui classe la qualité de l'air des grandes villes. Le site a classé Montréal comme ayant la deuxième plus mauvaise qualité d'air, juste en dessous de Sao Paulo, au Brésil (indice de qualité de l'air - 163).

La Ville de Montréal a toutefois annoncé que les plateaux sportifs extérieurs, incluant les piscines et les pataugeoires, pourraient réouvrir dès lundi, alors que les activités culturelles extérieures pourraient aussi reprendre.

Qualité de l’air - Mise à jour :

- Réouverture des plateaux sportifs extérieurs (incluant piscines et pataugeoires);

- Reprise des activités culturelles extérieures.

Effectif dès maintenant. Demeurez à l’affût des recommandations de @santemontreal . — Ville de Montréal (@MTL_Ville) June 26, 2023

Lundi, un avertissement de smog a donc été émis pour plusieurs régions du Québec dont l'Abitibi-Témiscamingue, la Beauce, le Centre-du-Québec, l'Estrie, Gatineau, le Saguenay-Lac Saint-Jean, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montréal, Québec et la Montérégie.

Les autorités de la santé conseillent toujours aux gens d'éviter une longue exposition à la fumée d’incendies de forêt qui «peut être novice pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles».

Les personnes plus à risques demeurent les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire (comme l'asthme) ou d'une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur.

Les signes à surveiller concernant les effets de la fumée des feux de forêt sont notamment l'essoufflement, une respiration sifflante (y compris des crises d'asthme), une toux sévère, des étourdissements ou des douleurs thoraciques.

Enfin de la pluie en Abitibi et dans le Nord-du-Québec

«Il y a déjà pas mal de pluie dans le Témiscamingue et le système remonte pour atteindre Val-d'Or et le reste du secteur (lundi) après-midi, (lundi) soir et dans la nuit de lundi à mardi. La pluie va tomber là où il y a les feux les plus intenses jusqu'à mercredi, au-dessus de 40 millimètres entre ce soir et mercredi à plusieurs endroits», explique le météorologue Jean-Philippe Bégin.

Seule ombre au tableau: les précipitations seront plus faibles au Nord-Ouest, soit en s'approchant de la Baie-James, mais elles seront bien présentes dans les secteurs de Normétal, Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, pour ensuite se diriger vers l'Est, dans les secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

«On pourrait dépasser la cinquantaine de millimètres par endroits», précise Jean-Philippe Bégin, une prévision qui sera sans doute de la musique aux oreilles des centaines des pompiers forestiers et des milliers de citoyens évacués.

À plus long terme, les prévisions indiquent que le soleil sera de retour dans les secteurs critiques de mercredi à vendredi, mais tout semble indiquer que d'autres précipitations sont à prévoir par la suite, bien qu'il soit encore tôt pour se projeter aussi loin en matière de météo. Une chose semble acquise, toutefois: «On ne parle pas d'une période prolongée de temps chaud et sec, mais davantage de quelques jours, sans chaleur extrême.»

État des feux de forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dénombrait lundi matin 81 incendies en activité en zone active au Québec et 35 incendies en activité en zone nordique.

Dimanche, la SOPFEU précisait dans un message sur les réseaux sociaux que des efforts particuliers visaient les feux de Lebel-sur-Quévillon (F344), Senneterre (F245), Normétal (F281), Chibougamau (F334), Mistissini (F279), Louvincourt / Lac Simon (F297), Obedjiwan (F373) et Micoua (F283).

La fumée qui se dégage des incendies rend évidemment le travail des sapeurs-pompiers extrêmement difficile. La SOPFEU indiquait dimanche dans une publication qu'à certains endroits au Québec - dont dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon - que le manque de visibilité pour les aéronefs a eu des impacts sur les opérations : «Aucun avion ou hélicoptère n’a pu voler de la journée en raison de la fumée dense. Le même scénario risque de se répéter aujourd’hui.»

Depuis le début de l'année, 476 feux de forêt ont ravagé plus de 1,2 million d'hectares au Québec.

Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud pour La Presse canadienne.