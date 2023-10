Affaires mondiales Canada révèle lundi qu'une campagne sur les réseaux sociaux, liée à la République populaire de Chine, a ciblé des dizaines de députés fédéraux avec de la désinformation et de la propagande.

Affaires mondiales affirme que depuis le début d’août, et avec une ampleur croissante pendant la longue fin de semaine de la fête du Travail, un réseau d’«ordinateurs zombies» a laissé des milliers de messages de propagande et de désinformation, en anglais et en français, sur les comptes Facebook et X/Twitter de députés fédéraux canadiens.

Cette campagne a ciblé des dizaines de députés de tous les partis et de plusieurs régions, y compris le premier ministre Justin Trudeau, le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, et plusieurs ministres, indique Affaires mondiales dans un communiqué.

Selon Ottawa, ces pourriels prétendaient qu’un critique du Parti communiste chinois au Canada avait accusé les députés visés d’infractions criminelles et de manquements à l’éthique. La campagne de «camouflage de pourriels» comprenait également l’utilisation de vidéos hypertruquées qui ciblaient ces députés, indique le communiqué.

Ce sont ces mêmes réseaux d'«ordinateurs zombies» qui avaient diffusé de la désinformation soutenant que les incendies de forêt à Hawaï étaient causés par une «arme météorologique» secrète de l’armée américaine. Ils ont aussi été liés à la désinformation sur le déversement d’eau de Fukushima, au Japon, en août.

Affaires mondiales affirme que tous les députés ont été informés de la campagne et ont reçu des conseils sur la manière de se protéger des ingérences étrangères. On leur a aussi assuré que rien de ce qui avait été observé ne représentait une menace pour leur sécurité ou celle de leur famille.

«Affaires mondiales Canada a pris l’initiative de communiquer avec les plateformes concernées et de les informer de l’activité de spamouflage, ce qui a permis de supprimer une grande partie de l’activité et du réseau», indique le communiqué.