Douze organismes canadiens s'unissent sous la bannière de la Coalition humanitaire pour recueillir des fonds afin de porter une assistance à la population en détresse de la bande de Gaza.

Parmi ces organismes figurent CARE Canada, Médecins du monde, Oxfam-Québec, Aide à l'enfance Canada et Vision mondiale Canada.

Le directeur général de la Coalition humanitaire, Richard Morgan, lance aux Canadiens un appel à la compassion et à la générosité à l'égard de ceux qui se retrouvent au milieu des combats et qui en subissent les conséquences de plein fouet.

Il signale que des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes défavorisées sont confrontés à de graves difficultés dans la bande de Gaza et n'ont aucun endroit sûr où aller pour échapper au conflit. Plusieurs des hôpitaux de Gaza n'ont plus d'électricité et sont confrontés à des pénuries de fournitures médicales essentielles au bien-être de populations vulnérables.

La Coalition humanitaire affirme que les organisations qui en sont membres sont actives dans la région et sont en relation avec des organisations caritatives et des partenaires sur place afin de s'assurer que les fonds collectés au Canada sont dépensés uniquement à des fins humanitaires.

La Coalition invite les Canadiens à aider à fournir une aide d'urgence aux personnes touchées par la crise dans la bande de Gaza en faisant un don sur le site www.Coalitionhumanitaire.ca ou en téléphonant au 1-855-461-2154.

Les membres de la Coalition demandent aussi à toutes les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient de protéger les vies civiles et de permettre à l'aide humanitaire d'atteindre les personnes dans le plus grand besoin aussi rapidement que possible.