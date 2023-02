Un photographe animalier à la recherche d'oiseaux aquatiques au large du parc Stanley, de Vancouver, a plutôt réussi à prendre de splendides photos d'un animal différent en plein vol: une orque sautant hors de l'eau.

Frank Lin dirigeait un petit groupe de bénévoles qui étudient les oiseaux aquatiques pour la Société écologiste du parc Stanley, la semaine dernière, lorsqu'un membre de l'équipe a repéré une baleine au large de Brockton Point.

Les ornithologues amateurs se sont précipités vers le front de mer et ont pu photographier un groupe de cinq orques émergeant à la surface à plusieurs reprises, parfois en sautant de façon spectaculaire.

M. Lin, âgé de 28 ans, a un compte Instagram consacré aux images animalières depuis 2016. Il soutient qu'il n'avait jamais vu auparavant de ces épaulards émerger des eaux très urbaines de Vancouver.

Andrew Trites, directeur de l'unité de recherche sur les mammifères marins à l'Institut des océans et des pêches de l'Université de la Colombie-Britannique, affirme que les baleines vues par M. Lin étaient des orques de passage dans le secteur. Il croit que leur apparition près de la ville de Vancouver deviendra de plus en plus fréquente.

On signale depuis les dernières décennies dans ce secteur une augmentation de la population de phoques communs, dont beaucoup se rassemblent dans les eaux près du parc Stanley, explique M. Trites. Or, ces phoques communs constituent l'une des principales sources de nourriture des orques de passage dans les eaux de Vancouver.

M. Trites souligne d'ailleurs que les plaisanciers doivent demeurer vigilants pour éviter une collision désastreuse avec ces épaulards de passage.