La Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) a été confrontée, mercredi avant-midi, à des problèmes informatiques, ce qui a affecté les services offerts aux citoyens.

Un porte-parole de la SAAQ a confirmé dans un échange de courriel avec Noovo Info que la panne n'était pas «généralisée» et que la situation est rentrée dans l'ordre. Le «ralentissement» aura duré un peu plus d'une heure et a touché plusieurs succursales, a-t-on confirmé.

Cette nouvelle tuile survient alors que la SAAQ est embourbée dans une situation chaotique depuis le lancement de sa plateforme numérique SAAQclic, qui devait permettre aux clients d'effectuer la plupart des transactions en ligne.

L'objectif était d'être plus efficace, notamment pour faciliter le renouvellement du permis de conduire, le paiement de l'immatriculation ou la prise de rendez-vous pour un examen de conduite, entre autres.

De nombreuses ratées ont été répertoriées depuis la parution du nouvel outil le 20 février dernier, provoquant notamment de longues files d’attente aux points de service de la SAAQ.

Mercredi, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé trois nouvelles mesures «afin d'éviter aux clients de la SAAQ d'attendre de longues heures en centres de services».

À VOIR ÉGALEMENT | «Pas terrible»: le PDG de la SAAQ promet des mesures pour mettre fin aux longues files d'attente