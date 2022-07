Des passagers et des groupes de défense des consommateurs accusent Air Canada de les faire tourner en rond avec leur gestion des remboursements et des indemnités, leur fournissant parfois des raisons «discutables» pour expliquer ses retards et ses annulations de vol.

Le plus grand transporteur aérien du pays aurait informé des passagers que leur vol vers Lisbonne serait retardé en raison du «mauvais temps», 12 jours avant même son départ prévu de Montréal.

Une autre voyageuse se serait récemment fait dire qu'un retard avec le traitement de ses bagages lui permettrait de recevoir un «coupon électronique» de 60 $ plutôt que le remboursement direct auquel elle aurait droit en vertu des règles fédérales et du contrat de transport de passagers d'Air Canada.

Mardi, la ligne aérienne a annulé un vol de Nashville à Toronto en invoquant un «problème technique», mais le même avion qui devait se rendre à Nashville pour effectuer ce voyage a plutôt décollé de Toronto pour se rendre à Boston une heure après son heure de départ initialement prévue, malgré le problème mécanique rapporté.

Liam Walshe, un assistant juridique qui milite pour la protection des consommateurs, qualifie les raisons citées de «discutables», soulignant que les défaillances mécaniques ne sont pas considérées comme étant sous le contrôle du transporteur ou l'obligent à indemniser les clients.

Dans un courriel, Air Canada a indiqué que l'explication météorologique sur le vol de Lisbonne était «une notification incorrecte» qui a depuis été révisée. La compagnie aérienne a ajouté qu'elle «comprenait pleinement la déception et les inconvénients que les changements d'horaire causent aux clients», qui peuvent demander un remboursement sous la forme de paiement d'origine, et assure qu'elle respecte ses obligations en vertu de la charte des droits des passagers.