Les principaux organismes de santé des enfants du Canada demandent aux gouvernements fédéral et provinciaux de travailler ensemble pour faire face à ce qu'ils appellent une crise de longue date.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Dans une déclaration conjointe, Santé des enfants Canada, l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en pédiatrie et la Société canadienne de pédiatrie ont exhorté les gouvernements provinciaux à convoquer une réunion des premiers ministres pour collaborer à un plan de « rééquilibrage ».

L'appel à l'action lancé par les trois organisations faisait suite à un éditorial envoyé à CTV News, rédigé par les chaires de pédiatrie du Québec, qui attribuait la situation à «plusieurs facteurs».

«Certains liés à la négligence des besoins des enfants, et certains liés à des décisions délibérées de détourner les ressources de soins de santé des enfants», déclare l'éditorial.

Le classement du Canada sur le dernier bulletin de l'UNICEF sur le bien-être des enfants et des jeunes se situe au 30e rang sur 38 pays.

L'accent doit désormais être mis, selon le groupe, non seulement sur les problèmes actuels qui se posent dans les salles d'urgence pédiatrique surpeuplées à travers le pays, mais également sur des solutions permanentes, car les problèmes sont antérieurs à la pandémie de plusieurs décennies et affectent négativement le cours. de la vie des enfants.

«Il y a un tel manque dans le réseau de lits et de pédiatres et de fournisseurs de soins de santé à l'extérieur des hôpitaux universitaires», a déclaré la Dre Anne Monique Nuyt, chef de la pédiatrie à l'Hôpital Ste-Justine.

«C'est une chose qui a été fragilisée tout au long de la pandémie et au fil des ans», a-t-elle déclaré, ajoutant que même les hôpitaux manquent de professionnels - infirmières, inhalothérapeutes et nutritionnistes, par exemple.

«Il faut vraiment des compétences spéciales pour s'occuper [des enfants]... c'est un travail spécial et je pense que nos enfants méritent que nous prenions soin d'eux. Ils sont notre avenir», a déclaré la Dre Nuyt.

«Et les évaluations et les traitements doivent être opportuns», a déclaré l'homologue de la Dre Anne Monique Nuyt à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

«L'enfance est une fenêtre critique dans la vie de chacun. C'est une période critique du développement et chaque fois que nous retardons les services de santé essentiels, cela peut avoir un impact à vie», a déclaré la Dre Bethany Foster.

"We do not have a pan-Canadian strategy for kids. We need to understand what the challenges are and how to work together to make a difference. Adult health and wellbeing begins in childhood. Early years are critical to future development and future health." @KatharineSmart