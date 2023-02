Le couperet est finalement tombé chez Google Canada, plus de deux semaines après que le géant du web a annoncé qu’il abolirait 12 000 postes à travers le monde.

Des employés de l’entreprise ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient perdu leur emploi. D’autres ont pris la parole pour offrir leur soutien à des collègues mis à pied ou pour annoncer qu’ils conservaient leurs postes. Des employés ont parlé «d’un jour sombre» pour Google Canada.

Google confirme que les employés touchés par les mises à pied ont reçu l’annonce lundi. L’entreprise n’a pas voulu donner plus de détails sur le nombre d’employés touchés. Google assure que «le Canada demeure un important marché prioritaire pour Google», a dit un porte-parole de l’entreprise.

En janvier, Google avait annoncé qu’elle abolirait 12 000 postes à travers le monde. L’annonce de la maison-mère en Californie avait créé de l’anxiété dans les bureaux de l’entreprise à Montréal, Toronto, Kitchener et Edmonton. Dans une note de service, la multinationale avait souligné que l’annonce des mises à pied prendrait plus de temps dans les bureaux internationaux de l’entreprise.

L’attente a représenté «un énorme deuil» et une source de «tristesse» pour Franco Amalfi, directeur stratégique du développement durable pour le secteur public mondial de Google Cloud, à Montréal. «Je fais partie d’une équipe exceptionnelle dirigée par l’une des meilleures gestionnaires, maintenant je ne sais plus si j’ai un rôle chez Google à l’avenir», a-t-il écrit sur LinkedIn.

Avant l’annonce de lundi, les employés ont appris qu’Alphabet, la maison-mère de Google, fermait son centre de recherche sur l’intelligence artificielle de DeepMind Technologies à Edmonton. Alphabet avait acheté l’entreprise britannique DeepMind en 2014.

L’annonce survient dans un contexte de refroidissement du marché de l’emploi dans le secteur des technologies. D’autres géants du web comme Amazon et Facebook ont annoncé récemment une vague de mises à pied. Des entreprises canadiennes comme Lightspeed et Shopify ont aussi aboli des postes dans les derniers mois.

En novembre, Google Canada avait dévoilé en grande pompe ses nouveaux bureaux à Montréal. Les bureaux avaient été conçus de manière à accueillir un plus grand nombre d’employés, soit jusqu’à 1000 personnes tandis que la société californienne employait plus de 300 personnes dans la métropole, avant l’annonce de lundi. Il n’a pas été possible de connaître le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi à Montréal.

L’expertise de l’équipe montréalaise de Google se situe principalement du côté de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et de l’infonuagique. Une importante partie des mesures de cybersécurité entourant le navigateur Chrome est faite à Montréal.