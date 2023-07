Des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord-est des États-Unis, une région déjà saturée d'eau, pour la deuxième fois en une semaine, provoquant une nouvelle série d'inondations soudaines, d'annulations de vols et de pannes d'électricité. En Pennsylvanie, une crue soudaine survenue samedi en fin d'après-midi a coûté la vie à au moins cinq personnes.

Les autorités du canton d'Upper Makefield, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, ont indiqué que des pluies diluviennes sont tombées vers 17h30 samedi dans la région de Washington Crossing, emportant plusieurs voitures. Au moins cinq personnes sont mortes et deux enfants, un garçon de 9 mois et sa sœur de 2 ans, sont toujours portés disparus, selon les autorités.

D'autres régions de la côte Est ont connu de fortes pluies, notamment le Vermont. Les autorités ont déclaré que les glissements de terrain pourraient devenir un problème alors que l'État doit faire face à de nouvelles pluies après des jours d'inondations.

«Restez vigilants et préparez-vous», a déclaré le gouverneur du Vermont, Phil Scott.

Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné des centaines d'annulations de vols dans les aéroports de la région de New York, selon le service de suivi FlightAware. Plus de 350 vols ont été annulés à l'aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, et plus de 280 vols l'ont étés à l'aéroport international Kennedy, à New York. Des centaines de vols ont été retardés.

Le Service météorologique national a lancé des alertes aux crues soudaines et des veilles de tornades pour certaines parties du Connecticut, de l'ouest du Massachusetts, du Vermont et du New Hampshire. Une alerte à la tornade a été lancée pour une zone située le long de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire.

Des milliers de pannes d'électricité ont également été signalées.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a révélé que 13 centimètres de pluie sont tombés en l'espace de deux heures dans le comté de Suffolk, sur l'île de Long Island. L'État a subi 50 millions $ US de dégâts à la suite des tempêtes de la semaine dernière. Plus d'une douzaine de comtés de l'État de New York seront déclarés sinistrés.

Manchester, dans le New Hampshire, la plus grande ville du nord de la Nouvelle-Angleterre, a ouvert son centre d'opérations d'urgence en réponse aux intempéries. La mairesse Joyce Craig et d'autres responsables ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur.

Les inondations ont contraint l'aéroport de Tweed-New Haven, dans le Connecticut, à fermer ses portes dimanche. Le petit aéroport, qui propose des vols commerciaux quotidiens avec une seule compagnie, Avelo Airlines, a indiqué dans un message sur Twitter que le terminal était fermé jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs vols ont été retardés.

Des crues soudaines ont été signalées à New Haven, Hartford, Waterbury et dans d'autres villes du Connecticut, rendant de nombreuses routes impraticables. Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré qu'il se rendait à Bristol, le siège de la chaîne ESPN, pour observer les inondations.

Dans le nord du New Jersey, certaines routes ont été fermées dimanche, les équipes s'efforçant de réparer les tronçons de béton qui se sont déformés sous l'effet des fortes pluies et des inondations. Des ruisseaux locaux ont emporté des passages et un éboulement a bloqué la route 46. Les artères étaient envahies par l'eau et les rochers recouverts de boue brune.

En Pennsylvanie, une pluie torrentielle soudaine s'est avérée mortelle dans le canton d'Upper Makefield.

Le chef des pompiers, Tim Brewer, a expliqué à la presse que la région avait reçu une vingtaine de centimètres de pluie en 45 minutes.

«En 44 ans, je n'ai jamais rien vu de tel, a-t-il déclaré. Quand l'eau est montée, elle est montée très rapidement.»

Un mètre cinquante d'eau a envahi la route et trois voitures ont été emportées, sur un total estimé à 11. Ces trois voitures ont été récupérées plus tard et personne n'a été retrouvé à l'intérieur, a indiqué M. Brewer. Huit personnes ont été sauvées des voitures et deux du ruisseau.

Les deux enfants toujours portés disparus dimanche font partie d'une famille de Charleston, en Caroline du Sud, qui rendait visite à des parents et des amis. Ils se rendaient à un barbecue lorsque leur véhicule s'est retrouvé coincé dans la crue soudaine, a expliqué M. Brewer.

«Alors qu'ils tentaient d'échapper aux eaux violentes, le père a pris son fils de 4 ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants, âgés de 9 mois et de 2 ans», a-t-il détaillé. Le père et le fils ont pu «miraculeusement» se mettre à l'abri. «Cependant, la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés par les eaux», a ajouté M. Brewer. La mère a été retrouvée morte.

«Nous continuons à rechercher les deux enfants. Nous n'allons pas abandonner», a déclaré M. Brewer.

En Caroline du Nord, les eaux de crue ont été tenues pour responsables de la mort d'une femme de 49 ans dont la voiture a été emportée hors d'une route dans le comté d'Alexander tard dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme qui se trouvait dans la voiture avec elle a été sauvé.

L'agence des transports du Vermont a indiqué que 12 routes nationales restaient fermées, tandis que 12 étaient partiellement ouvertes et que 87 routes précédemment fermées ont été rouvertes.

Les lignes ferroviaires du Vermont ont également été endommagées. L'agence a indiqué qu'elle avait rouvert 92 kilomètres de voies ferrées et que 64 kilomètres restaient fermés.