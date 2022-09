Des policiers «spécialisés» seront déployés dans les écoles de Montréal dès cet automne afin de prévenir la violence et l’usage d’armes à feu.

C’est ce qu’ont confirmé la Ville de Montréal et le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) jeudi lors de l’annonce du déploiement d’une Équipe multidisciplinaire d’intervention. Principalement présente dans les écoles secondaires, l’Équipe aura comme mission «de mettre en place des mesures de prévention dans les écoles et de soutenir le personnel en place dans la stratégie d’action» contre la violence armée. Du personnel civil spécialisé dans la cybercriminalité prêtera main-forte.



Cette nouvelle offensive contre la violence armée dans la métropole était un engagement effectué par le SPVM lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. «L’Équipe-école arrive à point et se mobilisera là où le besoin se fait sentir, c’est-à-dire en fonction des quartiers touchés par des événements de violence armée», a fait savoir Vincent Richer, directeur adjoint au SPVM.

L’initiative coûtera 4,05 M$ au ministère de la Sécurité publique alors que la Ville octroie de son côté 400 000 $.

«L'Équipe-école agira comme pivot entre les établissements scolaires, les postes de quartier et les différents acteurs institutionnels et communautaires, dont les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)», mentionne-t-on.

Ainsi, 1 lieutenant-détective et 3 agents de concertation du SPVM visiteront des écoles montréalaises. Du côté des effectifs civils, on cherche à pourvoir 6 postes notamment 3 postes de professionnel ayant une expertise au niveau des problématiques sociales.