Plus les participants du «convoi de la liberté» bloquaient les rues d'Ottawa l'année dernière, plus les relations entre la police et les manifestants devenaient instables, a témoigné mercredi un policier d'Ottawa qui faisait partie du groupe de coordination mis sur pied pour accueillir l'événement.

L'inspecteur Russell Lucas était appelé à la barre par la Couronne, mercredi, au procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber, deux importants organisateurs des manifestations de l'hiver 2022. Mme Lich et M. Barber sont accusés de méfait, d'entrave au travail des policiers, d'intimidation et d'avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits.



Des milliers de personnes et de gros véhicules avaient envahi fin janvier 2022 la capitale fédérale pour protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 _ et plus largement contre le gouvernement libéral. Après trois semaines, le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence pour faire déloger les manifestants.

L'inspecteur Lucas a affirmé mercredi au tribunal que les manifestants étaient au début plutôt coopératifs avec la police, alors que les policiers tentaient de diriger la circulation pendant que les véhicules du «convoi» commençaient à arriver dans la capitale. Mais à mesure que les jours passaient, la police risquait davantage d'être débordée lorsqu'elle tentait de faire respecter la loi, a soutenu l'inspecteur Lucas.

Le témoin a rappelé un exemple où des manifestants allumaient des feux d'artifice près du Monument commémoratif de guerre du Canada. M. Lucas, qui suivait la scène sur les caméras de circulation et les fréquences de police, a alors estimé qu'il devait déployer davantage de policiers pour assurer la sécurité des agents déjà sur place.

M. Lucas a déclaré au tribunal que la police d'Ottawa avait initialement élaboré un plan qui permettrait d'accueillir environ 2000 véhicules sur la rue Wellington, devant le parlement, et le long de plusieurs rues du centre-ville.