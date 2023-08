Les pompiers de Toronto luttent depuis le début de la nuit pour maîtriser un important incendie sur un site industriel où des produits chimiques sont entreposés, dans l'ouest de la ville.



Les résidents de la région ont d'ailleurs reçu l'ordre de rester à l'intérieur, fenêtres fermées, en cas de dégagement de fumée toxique.

Les pompiers «progressaient» vendredi matin, mais l'incendie n'était toujours pas maîtrisé, a indiqué à La Presse Canadienne un agent d'information des services de prévention des incendies de Toronto, le capitaine Dan Viera.

Aucun blessé n'était signalé vendredi matin.

Le service de prévention des incendies de Toronto indique que les pompiers ont été appelés vers 1 h 15 vendredi rue Vulcan, dans le secteur d'Etobicoke, un site industriel exploité par Brenntag, une société allemande de distribution de produits chimiques.

À l'arrivée des pompiers, plusieurs semi-remorques étaient en flammes à l'arrière du bâtiment industriel.

Dans un courriel, Brenntag a indiqué qu'«aucun employé n'avait été blessé» dans l'incendie. «Brenntag œuvre dans le secteur de la distribution de produits chimiques depuis plus de 70 ans et s'engage pleinement pour la sécurité de nos voisins et de nos employés», a indiqué l'entreprise.

S'exprimant plus tôt sur les lieux, le chef adjoint des pompiers de Toronto, Jim Jessop, a déclaré aux journalistes que plus de 25 équipes de pompiers luttaient contre l'incendie et qu'ils avaient fermé et évacué toutes les entreprises dans le secteur.

Compte tenu de la nature des produits chimiques entreposés sur le site, l'inquiétude s'est immédiatement déplacée vers les menaces pour la santé et l'environnement, ont déclaré les autorités.

«Il s'agit d'une usine ou d'une entreprise qui vend de l'huile à moteur, des lubrifiants et de l'huile de transmission, a déclaré M. Jessop. Nous avons affaire essentiellement à toutes sortes d'huiles, de fluides et de solvants.»

Il a ajouté que l'incendie était également traité comme «un incident lié à des matières dangereuses concernant le ruissellement de l'eau et la surveillance de la qualité de l'air».

Il a déclaré qu'aucune blessure n'avait été signalée parmi les résidants de la région et les premiers intervenants. Mais il a précisé que les résidents devaient s'abriter, garder leurs fenêtres fermées et appeler le 911 s'ils éprouvaient des problèmes médicaux ou respiratoires dus à la fumée.

M. Jessop a indiqué que le service de prévention des incendies avait informé le ministère provincial de l'Environnement. Les lignes de train du Canadien National qui traversent le secteur ont été fermées, a-t-il ajouté.

L'incendie devrait perturber considérablement la circulation dans ce secteur de l'ouest de Toronto tout au long de la journée.