Des usagers ont expérimenté des problèmes d'accès mardi aux plateformes de Meta, incluant Facebook, Instagram et Messenger.

Le site de surveillance des problèmes techniques en ligne DownDetector.ca affichait des milliers de pannes signalées sur ces plateformes en matinée mardi. Les principaux bogues auraient été liés à la connexion des usagers.

Sur le site MetaStatus.com, un «problème majeur» était rapporté à 10h30 en lien avec les outils de développement pour entreprises de l’application de messagerie WhatsApp. «Nous enquêtons et vous fournirons des mises à jour bientôt», était-il écrit sur le site. Les problèmes touchent le stockage numérique cloud de l’API de WhatsApp, selon MetaStatus. Plus tard, des problèmes majeurs étaient aussi enregistrés pour les outils de développeurs et d'entrepreneurs sur beaucoup d'autres plateformes, incluant Facebook & Instagram Shops et Meta Business Suite.

Pour beaucoup d'usagers, le problème se présente de la façon suivante: la personne se fait déconnecter de la plateforme utilisée, puis ne peut plus se reconnecter. «Connexion impossible» peut-on lire sur des appareils mobiles; «mot de passe incorrect» sur les navigateurs – mais il est impossible de réinitialiser le mot de passe en question.

Peu avant 11h, certains usagers parvenaient à se connecter, mais l'application ne fonctionnait pas correctement. Peu après 11h30, les plateformes fonctionnaient à nouveau et le DownDetector.ca affichait que bon nombre des problèmes rapportés avaient été résolus.

Au plus fort de la panne, DownDetector rapportait plus de 130 000 signalements de pannes.

Meta n'avait pas encore émis de communiqué pour expliquer la situation et n'avait pas retourné de réponse à une demande de Noovo Info au moment d'écrire ces lignes. Selon The Associated Press, Meta aurait indiqué qu'il n'y avait aucun signe de «perturbations ou de filtrage de l'internet au niveau national», qui sont généralement imposés par les gouvernements. Pourtant, le porte-parole Andy Stone a écrit dans une publication sur X que «nous savons que les gens ont du mal à accéder à nos services».

«Nous travaillons sur le problème maintenant.» - Andy Stone, porte-parole de Meta

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Elon Musk, patron de la plateforme X, a profité de la situation pour ce moquer de cette communication du porte-parole de Meta en publiant lui-même sur son réseau.

Le prix de l’action de Meta Platforms Inc. a fait une sévère chute peu après 10h, heure du début des pannes. Elle se négociait à 494,03 dollars américains à 10h10, puis est tombée à 488,36 dollars à 10h45, avant de remonter en haut de la barre des 490 dollars.

La dernière communication publique de Meta remonte au 29 février dernier, quand l'entreprise de Mark Zuckerberg a informé le monde qu'elle allait supprimer Facebook News, un onglet dédié aux actualités, aux États-Unis et en Australie. Cet outil a déjà été supprimé au Royaume-Uni, en France et en Allemagne l'année dernière.

Dans ces pays, les internautes peuvent toujours consulter les actualités sur Facebook dans le fil d'actualité, et les éditeurs continuent d'avoir accès à leurs comptes et pages Facebook, où ils peuvent publier les liens et le contenu de leurs articles d'actualité. Ce n'est pas le cas au Canada, où les démêlés entre Meta et le gouvernement en ce qui a trait au projet de loi C-18 a mené le géant numérique à bloquer le contenu d'actualité local sur ses plateformes... quand elles fonctionnent.

Avec de l'information de The Associated Press.