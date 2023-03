Certains propriétaires fonciers privés refusent l'accès aux survivants des pensionnats autochtones qui cherchent à célébrer une cérémonie ou à fouiller leurs propriétés pour d'éventuelles tombes non marquées, a entendu mardi un comité sénatorial.

Kimberly Murray, nommée par le gouvernement fédéral pour lui fournir des conseils sur la façon de gérer d'éventuels lieux de sépulture, a fait part aux sénateurs de son rôle et des principales préoccupations qu'elle dit avoir entendues des communautés autochtones.

«Nous avons besoin d'un accès à la terre, a déclaré Mme Murray. C'est ce qui me tient éveillée de nombreuses nuits, en pensant à la façon dont certaines choses pourraient dégénérer.»

Elle a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune loi fédérale en place pour protéger les lieux de sépulture présumés ou accorder aux communautés l'accès à des terres appartenant à des particuliers qui abriteraient des tombes non marquées.

Lorsque les pensionnats ont été fermés, les terres sur lesquelles ils se trouvaient n'ont pas été rendues aux Premières Nations ou à d'autres communautés autochtones, «les propriétaires fonciers légitimes», comme l'a dit la consultante.

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a passé plus de cinq ans à enquêter sur le système des pensionnats autochtones, indique que plus de 150 000 enfants des Premières Nations métis et inuits ont été forcés de fréquenter les établissements religieux financés par le gouvernement.

Il a estimé que plus de 6000 enfants sont morts dans ces établissements. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui archive les témoignages et autres documents de cette période, tient un registre commémoratif des étudiants qui comprend plus de 4000 noms enregistrés. Cependant, de nombreux experts estiment que le nombre est beaucoup plus élevé.

Mme Murray a déclaré mardi que certains propriétaires fonciers avaient refusé de donner accès à leurs propriétés «même pour faire une cérémonie, encore moins pour fouiller le terrain», ajoutant que son bureau avait dû écrire des lettres et rencontrer des propriétaires fonciers pour essayer de les convaincre du contraire.

«Nous avons des propriétaires fonciers qui ont stationné des véhicules sur les lieux de sépultures d'enfants, des lieux de sépultures connues, a déclaré Mme Murray. Nous n'avons aucune loi pour mettre un terme à cela.»

Dans son témoignage, Mme Murray n'a pas donné de détails, mais a dit aux sénateurs que ces terres devaient être protégées.

Elle a fait valoir que bien que les provinces aient diverses lois qui protègent les terres pour différentes raisons, celles-ci ne sont souvent pas appliquées et sont peu susceptibles de fournir une protection cohérente pour les tombes non marquées.

«Grande lacune» dans la législation fédérale

Mme Murray a indiqué que le seul recours dont dispose actuellement un survivant ou une communauté est d'aller en justice.

Elle a souligné une affaire récente au Québec, où un juge a accordé une injonction après qu'un groupe d'aînés connu sous le nom de Mohawk Mothers a déclaré que les corps de patients autochtones de l'Institut Allan Memorial et de l'Hôpital Royal Victoria avaient été enterrés sur un site que l'Université McGill avait prévu pour réaménagement.

Le juge a accordé à Mme Murray le statut d'intervenante dans l'affaire et a finalement décidé que les parties devaient discuter d'un plan de recherche de tombes sur le site.

«Faut-il aller en justice pour obtenir des injonctions pour arrêter le développement sur des terres où il y a des lieux de sépultures?» a demandé Mme Murray aux sénateurs, mardi.

«Il doit y avoir un meilleur moyen»

Mme Murray a été nommée à son poste en juin dernier, remplissant une promesse faite par le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau selon laquelle il demanderait des conseils indépendants sur la façon d'aider les communautés autochtones qui souhaitent rechercher des tombes anonymes.

Les Premières Nations de tout l'Ouest canadien et de certaines parties de l'Ontario ont effectué de telles recherches. En mai 2021, la nation Tk'emlúps te Secwépemc a annoncé qu'elle avait détecté 215 tombes non marquées possibles dans un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Ce nombre a envoyé des vagues de choc, de chagrin et de colère à travers le pays et a vu les communautés autochtones et non autochtones renouveler leurs appels pour que les autorités fédérales et ecclésiastiques responsables du système soient tenues responsables.

Mais près de deux ans plus tard, Mme Murray a déclaré que de nombreuses communautés autochtones luttaient toujours contre le déni.

Elle a mentionné aux sénateurs que chaque fois qu'il y a une nouvelle portant sur les pensionnats pour enfants autochtones, les communautés sont «inondées de personnes leur envoyant des courriels» qui les attaques et démentent que cela s'est produit.

«Je suis assise ici et je vous dis : c'est arrivé. J'ai vu les archives. J'ai vu les photos d'enfants dans des cercueils. Nous devons tous lutter contre ce déni et il ne faut pas laisser aux survivants le soin de le faire», a-t-elle ajouté