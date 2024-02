Deux personnalités du domaine académique du génie, Suzanne Lacasse et Carl-Éric Aubin, de même que l’écrivaine et éditrice Linda Jane Leith et le médecin Jacques Yves Montplaisir, sont les quatre Québécois qui seront honorés jeudi en tant qu’officiers de l’Ordre du Canada.

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, investira au total 17 officiers et 43 membres au sein de l'Ordre lors d'une cérémonie à Ottawa.

Le réalisateur James Cameron, originaire de Saskatoon et notamment connu pour les films à succès Titanic et Avatar, sera le seul à recevoir le titre de compagnon de l'Ordre du Canada.

Le professeur à Polytechnique Montréal et chercheur au CHU Sainte-Justine, Carl-Éric Aubin, est connu comme «l’un des plus éminents spécialistes de la biomécanique de la colonne vertébrale», peut-on lire sur le site web de la gouverneure générale. Il a également participé au lancement de l’Institut TransMedTech, qui s'attarde à l'implantation de nouvelles technologies médicales dans le système de santé.

La docteure en sciences du génie civil, Suzanne Lacasse, de Rouyn-Noranda, a quant à elle dirigé l’Institut géotechnique de Norvège, situé à Oslo. Qualifiée de pionnière en génie géotechnique, «son travail en mécanique des sols et en évaluation des risques a fait évoluer les pratiques du génie dans le monde entier», indique un communiqué du bureau de la gouverneure générale.

Le travail de l'écrivaine et éditrice Linda Leith pour la promotion de la littérature en français et en anglais au Canada sera aussi souligné jeudi. Mme Leith a fondé le Festival littéraire international Metropolis bleu ainsi que la maison d'édition Linda Leith Publishing | Linda Leith Éditions, qui publie des ouvrages en français et en anglais.

Le Dr Jacques Yves Montplaisir est plutôt reconnu pour ses travaux dans le domaine de la médecine du sommeil, étant notamment à l'origine d'avancées dans l'étude de l'insomnie et de l'hypersomnie. Il s'est aussi démarqué comme dirigeant du Centre d’études avancées en médecine du sommeil.

D’autres Québécois deviendront quant à eux membres de l’Ordre du Canada: les musiciens Yves Lambert et Andrew MacDonald, l’horticulteur Alexander Reford des Jardins de Métis, les médecins André Blanchet et Cara Tannenbaum, l’écrivaine Suzanne Aubry, la personnalité cinématographique Carolle Brabant, Gregory Marchildon, intervenant en santé, et l’administrateur Jean Houde.