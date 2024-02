De fortes pluies et une chaleur record dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique cette semaine ont rappelé de mauvais souvenirs à Matt Dykshoorn, un producteur laitier d'Abbotsford.



La vague de chaleur inhabituelle provoquée par un courant d'air du Pacifique chargé d'humidité a établi des records de température quotidiens et accéléré la fonte des neiges, le village de Pemberton ayant déclaré mardi l'état d'urgence local en réponse aux inondations.

À Abbotsford, à l'est de Vancouver, les températures ont dépassé les 18 °C lundi, grâce au système météorologique connu sous le nom de rivière atmosphérique.

M. Dykshoorn, propriétaire d'une ferme laitière de 60 hectares près de la communauté de la vallée du Fraser, a déclaré que les souvenirs des inondations dévastatrices de 2021 lui sont revenus alors qu'il regardait les niveaux d'eau monter pendant la période persistante de temps chaud et humide.

«C'est certainement anxiogène», a-t-il affirmé. C'est une de ces choses où nous sommes trop impuissants pour l'arrêter. Nous pouvons supporter trois pouces de forte pluie quand il fait 2 degrés dehors, car alors il neige dans les collines et ça ne descend pas. Quand il fait 13 ou 15 degrés et qu'il pleut, alors toute la neige sur les montagnes locales alimente également les ruisseaux.»

Une série de rivières atmosphériques ont inondé la côte sud de la Colombie-Britannique depuis le week-end, et l'air chaud a poussé le niveau de congélation au-dessus de 2000 mètres.

À Pemberton, à environ 190 kilomètres au nord de Vancouver, les résidents de six propriétés rurales le long d'Airport Road ont reçu l'ordre d'évacuer en raison du risque d'inondation.

Le River Forecast Centre de la Colombie-Britannique a élargi mardi son avertissement d'inondation pour inclure la rivière Lillooet, affirmant qu'une jauge près de Pemberton avait enregistré des débits atteignant des niveaux observés une fois tous les cinq à dix ans.

Des alertes d'évacuation étaient également en place mardi pour une vingtaine d'autres propriétés de la vallée de Pemberton alors que les cours d'eau se gonflaient à cause de la fonte des neiges.

Le village a déclaré que les propriétés à risque comprenaient celles situées le long des rivières Lillooet, Ryan, Miller, Green et Birkenhead, ainsi que près du ruisseau Pemberton et du lac Lillooet.

Un avertissement d'inondation était également en vigueur pour la rivière Squamish, où un bulletin indiquait que les débits avaient dépassé les niveaux d'une fois tous les cinq ans à une jauge près de Brackendale, au nord du centre-ville de Squamish.

Les fortes pluies et les températures chaudes ont également augmenté le risque d'avalanche dans plusieurs régions populaires de l'arrière-pays, bien qu'Avalanche Canada ait abaissé son indice de danger pour le sud des chaînes Chilcotin et Pacifique de «élevé» à «considérable» plus tard mardi.

Néanmoins, le prévisionniste a déclaré que «le risque restera élevé» dans les zones alpines jusqu'à ce que les températures redescendent en dessous de zéro.

Le risque est également classé comme «considérable» dans tout le sud-est de la Colombie-Britannique et le long de la frontière avec l'Alberta.

Une vague de chaleur particulièrement dangereuse

Le météorologue d'Environnement Canada Armel Castellan a déclaré qu'Abbotsford avait atteint un record lundi avec 18,2 °C, dépassant le record de 15,6 °C établi le même jour en 1960. Il a indiqué que plusieurs jours de températures à deux chiffres rendaient la vague de chaleur actuelle particulièrement dangereuse.

«C'est la constance de cette chaleur qui est peut-être si impressionnante», a soutenu M. Castellan, soulignant qu'Abbotsford avait également établi mardi un deuxième record quotidien consécutif, avec des températures atteignant 16 °C.

«Pour que cela s'accompagne de pluie constantes, vous ne pouvez qu'imaginer ce que cela fait au manteau neigeux à des altitudes moyennes et élevées.»

Abbotsford était l'endroit le plus chaud du pays lundi, et des records quotidiens de températures élevées ont été battus dans plus de 30 autres endroits de la Colombie-Britannique, dont certains existaient depuis près d’un siècle.

Environnement Canada a déclaré que la masse d'air douce a poussé les températures à l'aéroport de Vancouver jusqu'à 14,3 °C lundi, battant le précédent record de 13,3 °C établi en 1940.

Des records ont également été battus dans plusieurs stations météorologiques du Grand Victoria, où les températures ont atteint 15,3 °C, dépassant de deux degrés la marque de 1931.

«Cela ressemble un peu au printemps, a déclaré M. Castellan. Je veux dire, les gens portent essentiellement des t-shirts et des shorts. J'ai pu parcourir 19 kilomètres pour me rendre au travail aujourd'hui à Victoria, mais avec presque rien. C'était une sensation vraiment étrange.»

Des risques d'inondation jusqu'à jeudi

Le River Forecast Centre a maintenu une surveillance des crues pour le reste de la côte sud et toute l'île de Vancouver, tandis que des avis de débit de niveau inférieur sont en vigueur sur les côtes centrale et nord.

Une série de tempêtes «puissantes» ont déversé entre 80 et 300 millimètres de pluie dans toute la région depuis vendredi, la prochaine tempête devant s'étendre jusqu'à mercredi, a indiqué le centre dans un bulletin.

Le risque d'inondation devrait persister jusqu'à jeudi alors que la dernière rivière atmosphérique apporte davantage de pluie et de fonte des neiges, mais M. Castellan a déclaré que les températures devraient revenir aux niveaux saisonniers d'ici la fin de la semaine.

Pour Matt Dykshoorn, les prévisions du week-end ont apporté un certain soulagement.

«Eh bien, si ça ne tenait qu'à moi, nous aurions un hiver agréable et frais et laisserions la neige dans les montagnes pour les réserves d'été, a-t-il déclaré. Les pluies abondantes et chaudes sont la dernière chose dont nous avons besoin.»