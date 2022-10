La période de temps inhabituellement chaude pour la saison devrait se poursuivre dans le sud-ouest du Québec mercredi, et Montréal pourrait établir un record de chaleur lors de la dernière journée d'octobre.

Les températures maximales ont été d'environ 10 degrés Celsius (°C) au-dessus de la moyenne au cours des trois derniers jours, dans certaines parties du Québec et de l'Ontario, et de nombreux records de température ont été battus. Montréal a atteint des températures de 21,8 °C samedi, 20,8 °C dimanche et 20,1 °C lundi, mais n'a pas encore battu de record.



Mardi, Montréal a commencé la journée avec une température de 11 °C, ce qui correspond à la normale pour le 25 octobre.

On s'attend à ce que la métropole atteigne une température maximale de 23 °C mardi après-midi, et un léger humidex la ferait paraître encore plus chaude de quelques degrés. Le record actuel pour le 25 octobre est de 23,9 °C, établi en 1963.

Même si Montréal verra quelques averses s'installer mercredi, le temps chaud devrait se poursuivre. On attend un maximum de 22 °C, ce qui établirait un nouveau record pour le 26 octobre, battant le record actuel de 21,5 °C établi en 2012.

De la neige à l'ouest

Alors que l'est du Canada connaît une chaleur record, l'ouest du pays a déjà eu un avant-goût de l'hiver. Calgary a reçu 23 cm de neige au cours du week-end, et certaines parties de la Saskatchewan et du Manitoba ont reçu des avertissements de chute de neige, de tempête hivernale et de pluie verglaçante au début de la semaine.

Dans de nombreuses villes des Prairies, les températures resteront inférieures à la moyenne, avec des maximales juste au-dessus du point de congélation jusqu'à la fin de la semaine.

Un front, qui a apporté du mauvais temps hivernal à l'ouest, se déplacera vers le Québec mercredi.

Montréal recevra quelques averses avec ce système, et les températures commenceront à baisser vers la fin de la semaine. La journée la plus fraîche devrait être vendredi, mais les températures ne seront pas plus froides que celles de la saison.

Des températures légèrement supérieures à la moyenne et du soleil sont attendus pour le week-end. À ce stade, les perspectives pour Halloween lundi sont un air doux.