La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a annoncé mardi une «percée scientifique majeure» afin d’exploiter la fusion nucléaire, l’énergie qui alimente le soleil et les étoiles.

Des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie ont pour la première fois produit plus d’énergie dans une réaction de fusion que celle utilisée pour la provoquer, ce qu’on appelle un gain d’énergie net, a déclaré le département de l’Énergie.

Cette réalisation ouvrira la voie à des progrès dans la défense nationale et à l’avenir de l’énergie propre, ont déclaré Mme Granholm et d’autres responsables.

Mme Granholm apparaissait aux côtés des chercheurs de Livermore lors d’une conférence de presse à Washington.

«Il s'agit d'une réalisation historique pour les chercheurs et le personnel du National Ignition Facility qui ont consacré leur carrière à voir l'allumage par fusion devenir une réalité, et cette étape importante suscitera sans aucun doute encore plus de découvertes», a soutenu Granholm, ajoutant que la percée «ira dans les livres d'histoire.»

Le conseiller scientifique de la Maison Blanche, Arati Prabhakar, apparaissant avec Granholm, a qualifié l'allumage par fusion «d'exemple formidable de ce que la persévérance peut accomplir» et «une merveille d'ingénierie».