Deux membres du Groupe des sénateurs indépendants affirment que la police locale et l’équipe de sécurité du Sénat ont ouvert une enquête au sujet de menaces qui ont forcé l’une d’elles à passer la fin de semaine dernière dans un endroit sécurisé.

Cette situation s’inscrit dans le cadre des débats au Sénat concernant le projet de loi C-234, qui vise à exempter certains carburants utilisés par les agriculteurs de la tarification fédérale sur le carbone.

Mardi, la sénatrice Raymonde Saint-Germain a soulevé une question de privilège pour signaler que sa collègue Bernadette Clement et elle avaient été intimidées en chambre par d’autres sénateurs le 9 novembre dernier.

Selon Mme Saint-Germain, certains sénateurs n’auraient pas aimé que Mme Clement fasse ajourner le débat sur le projet de loi C-234, au lieu de l’adopter rapidement.

En plus de l’incident en chambre, la situation se serait transportée sur les réseaux sociaux, lorsque des sénateurs conservateurs ont relayé une image ayant l’apparence d’un avis de recherche pour demander aux gens d’appeler et «harceler» Mme Clement et Chantal Petitclerc, une autre sénatrice, pour leur demander pourquoi elles voulaient limiter les débats sur le projet de loi.

Mme Clement a révélé qu’un homme très en colère l’a appelée et l’a menacée de se rendre chez elle à Cornwall, en Ontario. Après des discussions avec le Service de protection parlementaire et la police de Cornwall, la sénatrice a choisi de ne pas rester chez elle et d’aller passer la fin de semaine dans un endroit sécurisé.

Le projet de loi d’initiative parlementaire proposé par un député conservateur appelle à retirer le gaz naturel et le propane qui sont utilisés par les agriculteurs pour chauffer leurs bâtiments ou faire fonctionner leurs séchoirs à grains de la tarification sur le carbone.

Depuis son adoption à la Chambre des communes, les sénateurs conservateurs mettent beaucoup de pression pour qu’il reçoive l’approbation rapide de la Chambre haute.

Appelé à réagir aux allégations de Mme Saint-Germain, un porte-parole conservateur a noté que Mme Clement est une ancienne candidate libérale qui n'est pas vraiment une sénatrice indépendante. Selon lui, le message sur les réseaux sociaux au cœur de ce débat n'était pas un avis de recherche.