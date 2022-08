La plateforme de contenu en ligne Netflix rendra accessible à ses abonnés du pays une dizaine de séries télévisées québécoises et canadiennes, dont un grand nombre d’œuvres francophones comme le téléroman à succès «Les filles de Caleb».

La multinationale américaine a annoncé avoir acquis les droits de plusieurs titres qui feront graduellement leur entrée sur la plateforme de visionnement au Canada.



Dès vendredi, seront disponibles la série dramatique québécoise «Pour Sarah», qui avait été initialement diffusée sur la chaîne TVA, de même que la comédie canadienne «Sensitive Skin».

À compter du 31 août, trois autres titres seront ajoutés à l’important catalogue de Netflix: «Rookie Blue» («Les Recrues de la 15e» au Québec), «Michael: Tuesdays and Thursdays» et «Séquelles». Cette dernière série de six épisodes est l’adaptation du roman policier «Le Cri du cerf» de Johanne Seymour.

Les séries québécoises «Les filles de Caleb», «Trauma», «19-2», «Le siège» et «La vie, la vie» seront ensuite accessibles d’ici janvier 2023.

La directrice aux séries originales chez Netflix, Danielle Woodrow, a affirmé dans un communiqué que l’entreprise souhaitait que les gens au pays «de tous âges puissent apprécier à nouveau ces séries étonnantes ou découvrir des histoires locales qu’ils n’ont peut-être jamais vues auparavant». «Ces séries sont la preuve de la longue histoire de (conteurs et de conteuses) de talent dans ce pays et nous sommes impatients de bientôt proposer à nos membres de nouvelles séries en provenance du Canada», a-t-elle ajouté.

L’an dernier, le géant international avait annoncé l’acquisition de 25 films québécois. Un an avant, c’est la série de la comédienne Florence Longpré «M’entends-tu?» qui faisait son apparition sur la plateforme.