Des universitaires affirment que l'interdiction imposée par des gouvernements à leurs employés d'utiliser TikTok sur les téléphones intelligents dédiés à leur travail devrait inciter les entreprises à réfléchir davantage sur leurs politiques de données et peut-être envisager de bloquer l'application sur leurs propres appareils.

Selon Vivek Krishnamurthy, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, les entreprises doivent réfléchir sérieusement à leurs pratiques en matière de confidentialité des données et entamer une évaluation des risques.

À son avis, les entreprises et les utilisateurs de TikTok ont raison de s'inquiéter des données que l'application collecte et de l’usage qui peut en être fait, car les données saisies et partagées sur les réseaux sociaux peuvent être assez révélatrices.

Brett Caraway, professeur d'économie des médias à l'Université de Toronto, affirme que s'il dirigeait une entreprise, il conseillerait à ses employés de ne pas avoir l'application vidéo sur leur téléphone. Le professeur Caraway invite lui aussi les entreprises à se méfier de l'application car leurs employés sont appelés à travailler avec de la propriété intellectuelle, des brevets et des secrets commerciaux.

La Chambre des communes et le Sénat emboîtent le pas cette semaine au gouvernement du Canada et bannissent la populaire application TikTok.

À Québec, l'Assemblée nationale a fait savoir mardi soir qu'elle recommande fortement aux députés et à leur personnel de ne plus installer l'application TikTok sur leurs appareils de l'Assemblée nationale ni de se servir de ceux-ci pour utiliser l'application. La règle est plus stricte pour le personnel administratif de l'Assemblée nationale, pour qui une telle utilisation est maintenant interdite.

Les États-Unis ont quant à eux donné 30 jours aux agences fédérales pour supprimer TikTok de tous les appareils gouvernementaux.

TikTok est depuis longtemps impliqué dans des controverses sur la confidentialité, car la société mère de l'application, ByteDance, est basée en Chine, où les lois autorisent le pays à exiger l'accès aux données des utilisateurs.