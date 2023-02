Les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le Service de police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec, ont arrêté Samuel Moderie pour agressions sexuelles, mercredi. Les autorités sont aussi à la recherche de personnes victimes de ses gestes.

L’homme de 28 ans a comparu au palais de justice de Montréal, jeudi, pour les chefs d'accusation suivants: agressions sexuelles et administration de substance délétère. Ainsi, il demeure détenu par les autorités.



Les enquêteurs ont de fortes raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes, dit-on par voie de communiqué.

Sachant que plusieurs victimes ont déjà été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série a été déployée.

M. Moderie serait entré en contact avec ses victimes à travers des sites de rencontre. Il aurait agressé sexuellement trois femmes lors de trois moments distincts, les 1er juillet et 16 décembre 2022 ainsi que le 6 janvier 2023. Le suspect se serait rendu chez ses victimes et leur aurait administré une drogue à leur insu. Une fois les femmes inconscientes, il les aurait agressées sexuellement et il aurait dérobé des biens.

Les événements se seraient passés à Montréal, McMasterville et Saint-Jérôme.

Selon le SPVM, il y aurait aussi deux autres victimes, qui sont toujours recherchées.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Samuel Moderie est invitée à se rendre à son poste de quartier, à téléphoner au 514 280-8502 ou à communiquer avec le 911. Quiconque souhaite fournir de l’information de façon anonyme et confidentielle peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.