TikTok a annoncé, dans un article publié lundi, des changements à sa plateforme de vidéos en direct, où les utilisateurs peuvent filmer et montrer des vidéos en temps réel à leurs abonnés.

Dans le but d’avoir une ligne directrice plus sûre, TikTok LIVE augmentera la limite d’âge pour les utilisateurs et leur donnera la possibilité de diffuser des vidéos en direct réservées aux adultes.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

En ce qui concerne les vidéos en direct sur TikTok, l’âge limite pour les hôtes est actuellement de 16 ans. Mais à partir du 23 novembre, l’application repoussera la limite d’âge à 18 ans. Les utilisateurs auront également la possibilité de restreindre leur diffusion en direct aux personnes de 18 ans et plus.

À lire également:

«Nous pensons que ces mises à jour peuvent protéger davantage les jeunes membres de notre communauté lorsqu’ils commencent leur expérience en ligne», a déclaré l’entreprise par voie de communiqué.

La mise à jour survient alors que l’application continue de règlementer le contenu pour les jeunes utilisateurs. Plus récemment, l’application a modifié son algorithme pour filtrer les vidéos «potentiellement problématiques» qui ne conviendraient pas pour les enfants et les adolescents.

En plus de cette annonce, TikTok a également annoncé d’autres mises à jour en lien avec sa plateforme de vidéos en direct, alors que les utilisateurs pourront créer des directs avec cinq invités.