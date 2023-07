Des dizaines de bénévoles se sont portés volontaires pour aider au nettoyage après qu’une tornade a rasé deux structures sur la propriété d’une femme du centre de l’Alberta au cours de la fin de semaine.

Elisa Humphreys affirme que son appel à l’aide sur les médias sociaux a attiré une centaine de personnes qui ont nettoyé les vestiges de sa maison et de sa maison mobile.

Mme Humphreys explique que tant de personnes sont venues sur sa propriété, située au nord-est de Carstairs, que la seule tâche d’une personne était d’indiquer aux autres où se garer — mais la tornade de samedi a laissé plus de travail que nécessaire.

Cinq maisons ont été complètement détruites après le passage de la tornade entre Carstairs et Didsbury.

Le chef des pompiers de Carstairs, Jordan Schaffer, indique qu’une maison a été détruite et que les sauveteurs ont dû extraire une femme de son sous-sol.

La police indique que d’autres maisons ont été endommagées, mais qu’aucun blessé grave n’a été signalé, bien que de nombreux animaux, dont des vaches, des poulets et un cheval, soient morts ou aient dû être euthanasiés.

Deux météorologues étaient dans la région dimanche pour mener une enquête sur les dommages en collaboration avec le projet Northern Tornadoes, précise Marianna Greenhough, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

À VOIR | Une tornade cause d'importants dégâts en Alberta

Les informations seront ensuite utilisées pour déterminer la cote de résistance que la tornade obtiendra. Mais Mme Greenhough qualifie les dégâts de «généralisés», ajoutant qu’il faudrait peut-être du temps aux enquêteurs pour tout voir.

Mme Humphreys raconte qu’elle travaillait sur son canapé samedi après-midi et qu’elle se faisait une tasse de café lorsqu’elle a reçu un avis d’alerte d’urgence.

«Je n’étais pas sorti de mon pyjama. Je n’avais pas de soutien-gorge, je ne m’étais pas brossé les dents, puis l’alarme s’est déclenchée sur mon téléphone et j’ai regardé par la fenêtre, et il y avait juste une énorme tornade», dit-elle.

Comme elle vivait dans une maison mobile, il n’était pas sûr d’y rester, et l’autre maison sur sa propriété était posé sur des poutres et non attachée à une fondation. Alors elle a sauté dans sa voiture en pyjama et est partie, puis a regardé de loin l’énorme nuage en entonnoir «déchiqueter» sa propriété.

Mme Humphreys est rapidement revenue lorsque la tornade est passée et a trouvé deux de ses chevaux blessés, dont l’un a dû être abattu par un vétérinaire. Un voisin a trouvé un autre cheval sur la route. Dans une coulée voisine, elle rapporte que les arbres étaient empilés les uns sur les autres sur près de trois étages.

Dimanche, des volontaires ont trouvé des photos de famille parmi les débris et les ont conservées dans des sacs refermables. L’un d’eux a emmené son chat blessé chez le vétérinaire. Beaucoup ont offert des cartes-cadeaux — elle en avait une d’une valeur de 500 $ entre les mains pendant qu’elle parlait avec La Presse Canadienne.

Elle espère que certains trouveraient des vêtements, notant qu’elle avait passé la journée dans une tenue empruntée après avoir cherché refuge chez des proches de son fils samedi soir.

Mme Humphreys n’était pas assurée en raison des types de structures sur sa propriété.

Elle n’est pas du tout surprise par la générosité de la communauté. Un de ses voisins, qui, selon elle, a perdu toute sa ferme dans la tornade, a même offert son soutien.

Le ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence de l’Alberta, Mike Ellis, a écrit sur Twitter samedi que l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta travaillait avec les autorités locales.

«Aux personnes touchées, sachez que la province est là pour vous pendant cette période difficile», dit-il.

Mme Greenhough, la météorologue, rappelle que l’Alberta connait généralement 15 tornades par an, sur la base des données recueillies entre 1980 et 2009. Cette année, elle a déclaré que la province en comptait déjà 13.