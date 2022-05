Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a dévoilé mardi le nouveau Programme d’accès aérien aux régions (PAAR). L’initiative, qui sera accessible dès le 1er juin, permettra de faciliter les déplacements des Québécois vers et à partir des régions plus éloignées de la province.

Le programme se divise en deux volets. Le premier permettra aux résidents des régions isolées ou éloignées (soit la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue et Eeyou Istchee Baie-James) de bénéficier de remboursements sur les tarifs aériens variant entre 30 % et 60% selon la région d’origine. Aucun montant maximal de remboursement ne sera déterminé.

PAAR✈️⚜️



Je dévoile ajd les modalités du Programme d’accès aérien aux régions. Dès demain, tous les Québécois auront accès à des billets à un max de 500$. C’est le programme aérien le plus ambitieux en Amérique du Nord. Merci aux transporteurs de rendre ce projet possible! pic.twitter.com/CewE1cmwPx — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) May 31, 2022

Le second volet du programme concerne davantage les transporteurs aériens. Le gouvernement québécois soutiendra ces derniers pour qu’ils puissent offrir des billets à un prix maximal de 500 $ aller-retour ou 250 $ par aller simple sur certaines liaisons ciblées.

Il est à noter que le nombre de billets disponibles à prix abordable sera limité à six billets aller simple par personne (ou trois allers-retours) pour une année financière, soit du 1er avril au 31 mars.

Les personnes qui ne résident pas au Québec et les étudiants étrangers pourront également bénéficier du PAAR.

«Une desserte aérienne abordable joue un rôle déterminant dans la mise en valeur de notre vaste territoire, en plus d’être parfois essentielle pour assurer un accès de base aux soins de santé, à l’éducation et à la mobilité des personnes», a soutenu M. Bonnardel. Le ministre a aussi ajouté que le programme permettra de faciliter la reprise des industries touristiques et aériennes.

La liste des déplacements disponibles est disponible sur le site Internet du ministère des Transports du Québec.