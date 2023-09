Dans les cartons depuis l’acquisition de DuProprio et de RénoAssistance en 2020, le Mouvement Desjardins lance officiellement, mardi, un «écosystème» numérique, la plateforme EspaceProprio, qui se veut un point de référence pour tout ce qui touche à l’immobilier.

«C'était très clair pour nous qu'à terme, on voulait créer un écosystème, explique le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier. Le besoin premier qui est exprimé par nos membres et clients c'est: "Pouvez-vous m'aider dans la gestion de ma propriété? Pouvez-vous m'aider dans l'achat de ma propriété?"»

Outre DuProprio et RénoAssistance, EspaceProprio comprend le nouveau service Confia, qui fournit une liste de courtiers immobiliers recommandés. L’idée était qu’EspaceProprio offre un espace neutre par rapport à la décision de passer ou non par un courtier immobilier, explique M. Cormier.

Si DuProprio (vente sans courtier) et RénoAssistance (recherche d'un entrepreneur en construction) ont des services différenciés et une certaine notoriété, la question demeure à savoir si Confia peut se démarquer par rapport aux grandes enseignes comme RE/MAX ou ViaCapital, qui ont déjà une certaine notoriété.

Confia est encore peu connue, mais son regroupement à EspaceProprio pourra mousser sa notoriété à mesure que les propriétaires visiteront la plateforme pour différentes raisons. «Un moment donné le réflexe, ça va être dès que je pense à ma propriété, je vais sur EspaceProprio», parie M. Cormier.

L’idée n’est pas de faire concurrence à RE/MAX ou ViaCapital qui affichent leurs pancartes dans les rues résidentielles du Québec, car la plateforme recommande déjà des courtiers appartenant aux principales enseignes, précise le grand patron du Mouvement Desjardins.

Le directeur général d’EspaceProprio, Sylvain Trottier, est satisfait de la progression de Confia, lancé en prédéploiement en mai en Estrie et qui s’étend maintenant dans plusieurs secteurs du Québec. «On a actuellement 250 courtiers intégrés sur la plateforme.»

Le site comprend également du contenu informatif, comme des articles ou des balados.

D’autres services pourraient éventuellement être offerts sur la plateforme. «Il y a des services qui pourraient se greffer dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, répond M. Trottier. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir un endroit où rassembler l'ensemble des services liés à la gestion d'une propriété. On fait juste penser à ça et plein d'autres services pourraient s'intégrer.»

Un développement à venir est l’ajout d’un outil qui permet d'offrir une évaluation approximative de la valeur d’une propriété. Le service ne remplacera pas le travail d'un évaluateur ou d'un courtier, mais il permettra de donner une estimation approximative à une personne qui songe à vendre son domicile.

Des ventes croisées (hypothèques, assurance) résulteront probablement de certaines visites sur la plateforme, mais ce n’est pas le but premier, selon M. Cormier. «Il ne faut pas voir EspaceProprio comme un moyen d'aller chercher plus de clients et faire plus d'hypothèques et d'assurances. On a déjà 40 % de part de marché des hypothèques au Québec. (...) L'offre de service sert à accompagner des gens qui ont déjà des hypothèques et des assurances chez Desjardins en leur offrant un service additionnel qui va répondre à leur besoin, qui va leur simplifier la vie.»