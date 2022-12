Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) conclu que les joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont posé des gestes «disgracieux et irrévérencieux» le 19 novembre dernier en endommageant sérieusement le Bol d’Or et émet ainsi des sanctions.

Dans un communiqué envoyé lundi à Noovo Info, le RSEQ a fait savoir qu’il souhaitait avant tout identifier les personnes responsables de la destruction du Bol d’Or. Les athlètes identifiés seront mis en probation pour une période de deux ans. Les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches seront bannis de toute participation aux séries éliminatoires en 2023.

Le RSEQ juge que les gestes posés «portent atteinte à la réputation, à l’image de marque et à la notoriété du Bol d’Or», en plus de «constituer un manque flagrant de considération à l’égard des équipes championnes des éditions précédentes».

«C’est un événement sans précédent en 35 ans d’existence du réseau. Au-delà du trophée, c’est une atteindre à la réputation et à l’image, et ce non seulement pour les joueurs de football, mais aussi pour les 220 000 étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes du RSEQ. Le message se devait d’être assez fort», a indiqué Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ, dans un courriel acheminé à Noovo Info.

En plus des sanctions visant les joueurs, le RSEQ impose également une amende de 10 000 dollars au Cégep Beauce-Appalaches (CBA).

Le groupe procède aussi à la suspension de toutes procédures administratives en lien avec l’équipe de football du CBA, notamment la réponse à la demande de promotion de l’équipe de football ainsi que la possibilité de signature de lettre d’intention de nouveaux étudiants-athlètes en prévision de la saison 2023, et ce, «tant que la liste des personnes responsables de la destruction du BOL D’OR ne sera pas acheminée au RSEQ.»

Gestes déplorables

Plusieurs joueurs des Condors du Cégep de Beau-Appalaches s’en sont pris au Bol d’Or à la suite de leur victoire à la finale provinciale de division 3 du football collégial.

À la suite des événements, les joueurs s’étaient publiquement excusés de leur geste et ils avaient reçu des sanctions de leur établissement collégial.



Parmi les sanctions, on retrouve une faute au dossier des athlètes qui les suivra jusqu’à la fin de leur parcours collégial. Le banquet de fin de session des étudiants a aussi été annulé, et ce, au frais des jeunes. Les étudiants devront également faire des heures de bénévolat.