La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, ordonne une enquête publique portant sur le décès de Nicous D'Andre Spring survenu à la suite d'événements à l'Établissement de détention de Montréal — communément appelé Bordeaux — le 24 décembre 2022.

C'est la coroner Me Julie-Kim Godin qui a été désignée par Me Descary pour présider cette enquête. Me Godin sera assistée par un procureur qui sera nommé prochainement, a-t-il été annoncé dans un communiqué.

Le ministre de la la Sécurité publique, François Bonnardel, a également réagi en précisant que son ministère prendra toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas.

La coroner annonce que son enquête sera désormais publique. Cette étape supplémentaire offre une transparence afin d’assurer la confiance du public en nos institutions carcérales. Je m’assurerai que le ministère prenne toutes les actions pour éviter une telle situation à l’avenir https://t.co/nWIRO5TUDw — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) January 17, 2023

La Coalition rouge, un groupe de pression contre le racisme, demandait au gouvernement québécois, au début du mois de janvier 2023, de lancer une enquête indépendante publique dirigée par un coroner sur la mort de Nicous D'Andre Spring, un homme noir, alors qu'il était illégalement détenu à la prison de Bordeaux, peu avant Noël. Cette demande a fait écho à celle de la famille du détenu décédé, qui réclamait une enquête sur le racisme systémique.

Nicous D'Andre Spring, âgé de 21 ans, est mort le 24 décembre après que des gardiens lui ont mis un masque anti-crachat sur le visage et aspergé de gaz poivré à deux reprises. Il est décédé à l'hôpital où il avait été transporté.



Un juge avait pourtant la veille ordonné la libération de M. Spring et de deux autres détenus de l'Établissement de détention de Montréal

La Coalition rouge, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux proches de M. Spring, a tenu samedi une conférence de presse au cours de laquelle elle a formulé un certain nombre de demandes. Elle a réclamé une enquête et que toutes vidéos pertinentes soient remises à la famille.

La Coalition rouge a aussi demandé aussi une autopsie indépendante et la création d'un comité de surveillance citoyenne pour les prisons provinciales.

Avec de l'information de La Presse canadienne