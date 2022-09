La communauté de Manawan s’est rassemblée pour commémorer la mort de Joyce Echaquan, deux ans après son décès qui est survenu dans la controverse à l’hôpital de Joliette.

Le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) a également profité de l’occasion pour annoncer que des poursuites au civil seront déposées, jeudi, afin d’obtenir «justice pour Joyce». Les détails de ces poursuites seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra à Montréal.

De plus, le Bureau du Principe de Joyce sera officiellement lancé avec l’entrée en poste de sa nouvelle directrice, Jennifer Petiquay, dès le 31 octobre. Mme Petiquay est originaire de Manawan et possède plus de 15 ans d’expérience dans le réseau de la santé.

Le Bureau du Principe de Joyce aura notamment pour mission de défendre un droit d’accès équitable et «sans discrimination» aux Autochtones à tous les services sociaux et de santé.

Le CDAM, la communauté de Manawan et la famille de Joyce Echaquan estiment que «tout est loin d’être réglé», mais que «tous se tournent vers le futur avec l’espoir de changements pérennes pour les droits des autochtones en matière de santé».

En souvenir de Joyce Echaquan

Le rassemblement est organisé par le collectif Soignons la Justice Sociale et par la Coalition Uni.e.s. pour Joyce.

En souvenir de Joyce Echaquan, une grande affiche à l’effigie de la femme sera aussi inaugurée à l’entrée du village de la Manawan et une grande marche aura lieu au sein de la communauté.

En septembre 2020, Joyce Echaquan publiait une vidéo en direct sur Facebook alors que des employés de l’hôpital de Joliette dans Lanaudière lui proféraient des insultes à caractère racial.

Le décès de la mère de famille de 37 ans d’origine atikamekw, survenu peu après cet événement, a ébranlé tout le Québec.

Les mots et les pensées déferlent sur les réseaux sociaux. Le premier ministre sortant et chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a notamment affirmé «On doit continuer de combattre le racisme au Québec».

Deux ans, maintenant, depuis le décès de Joyce Echaquan. Mes pensées accompagnent évidemment sa famille, ses proches et sa communauté en cette journée difficile. On doit continuer de combattre le racisme au Québec. — François Legault (@francoislegault) September 28, 2022

Un message qui survient alors que M. Legault a récemment présenté ses excuses à Carol Dubé, conjoint de la défunte Joyce Echaquan, pour les commentaires qu’il a émis au sujet du racisme envers les Autochtones à l’hôpital de Joliette, dans Lanaudière.

M. Legault avait affirmé lors du premier débat des chefs être convaincu que «la situation s’est beaucoup améliorée à l’hôpital de Joliette» depuis la mort dans des circonstances troublantes de la mère de famille atikamekw Joyce Echaquan.

Francois Legault avait ensuite rectifié le tir.

«Ce que vous avez vécu, vous et votre famille, c’est dramatique. C’est d’une grande tristesse. Perdre sa conjointe, perdre la mère de ses enfants. Pis la semaine dernière au débat, je vous crois sur parole, je vous ai heurté et je m’en excuse sincèrement», a exprimé le chef caquiste.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a aussi souligné ce triste anniversaire via les réseaux sociaux.

Il y a 2 ans, Joyce Echaquan décédait sous un condensé de préjugés racistes. C’est comme si c’était hier.



Depuis, je pense souvent à son conjoint Carol Dubé, aux 7 enfants orphelins de mère et à la communauté de Manawan.



(1/3) #JusticepourJoyce #PrincipedeJoyce #Qc2022 — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 28, 2022

Dans son message sur Twitter, Mme Anglade ajoute «Au fond de mon cœur, je sais que collectivement nous avons la capacité de marquer un pas de plus. Nous avons un devoir de mémoire, un devoir d’éducation, le devoir de nommer les choses. C’est pourquoi 2 ans plus tard, nous continuons de demander que le Principe de Joyce soit reconnu, mais aussi les mots que celui-ci contient et qui doivent être dits. Des mots qui forgent, à leur manière, une partie de l’héritage de Joyce Echaquan au Québec.»

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a aussi voulu offrir ses pensées à la famille et aux proches de Joyce Echaquan.

Mes pensées sont avec la famille et les proches de Joyce Echaquan, décédée aujourd'hui il y a 2 ans. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir pour enrayer le racisme et mettre en œuvre le principe de sécurisation culturelle. Le Parti Québécois continuera d'être à vos côtés. — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) September 28, 2022

