Deux courts voyages au Canada de la princesse Anne cette année ont coûté aux contribuables au moins 131 000 $, selon les informations de CTV News.

La sœur unique du roi a visité le pays pendant trois jours en mai pour célébrer le 175e anniversaire d'un régiment militaire du Nouveau-Brunswick, puis à nouveau au début de juin pour assister à une conférence de fin de semaine à Banff, en Alberta.

Plus de 60 % de la facture des courts voyages, soit 80 181,80 $, provenaient des coûts liés à la sécurité de la Gendarmerie royale du Canada, tels que 52 297,50 $ en heures supplémentaires et 26 179,71 $ en déplacements.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Au Nouveau-Brunswick, les dépenses militaires canadiennes se sont élevées à 27 246,00 $, dont 14 457,19 $ pour le transport aérien de la Force aérienne au Canada et 12 789,09 $ pour les coûts associés à la participation au défilé. La facture du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est élevée à 24 570,85 $, dont 13 694,96 $ pour des services photographiques et 2 689,48 $ pour un chauffeur.

Les coûts comprennent également le carburant, les repas, les indemnités journalières, les commodités de l'hôtel, les fournitures techniques, les frais d'expédition et bien plus encore.

GRC – 80 181,80 $

Défense nationale – 27 246,00 $

Nouveau-Brunswick – 24 570,85 $

TOTAL – 131 998,65 $

«Les coûts semblent faibles; ils correspondent à ses voyages précédents au Canada», a déclaré Kathy Brock, professeur à l'école de politique publique de l'Université Queen's, à CTVNews.ca. «Les coûts de la GRC représenteront la part la plus importante, et c'est parce que le Canada ne veut vraiment pas que quelque chose arrive à un membre de la famille royale lorsqu'il est en visite dans notre pays.»

Le total de 131 998,65 $ de factures découvert par CTVNews.ca n'inclut pas les coûts opérationnels normaux tels que les salaires du gouvernement, des militaires et de la police, ni les coûts pour les contribuables britanniques. Les données sur les coûts ont été fournies directement à CTVNews.ca par la GRC et le ministère de la Défense nationale, tandis que les chiffres du Nouveau-Brunswick ont été obtenus grâce à une demande d'accès à l'information. D'autres coûts pourraient encore être traités.

«Il est difficile de croire que nos gouvernements ne pourraient pas trouver un moyen d'y parvenir pour moins de six chiffres», a estimé Franco Terrazzano, directeur de la Fédération canadienne des contribuables, à CTVNews.ca. «Nous ne disons pas que l'oncle de quelqu'un devrait prendre des photos avec son iPhone, mais les photos ne devraient certainement pas coûter près de 14 000 dollars aux contribuables. Les gouvernements doivent faire davantage pour gagner la confiance des contribuables lors de ces voyages.»

Voyages «de travail»

Les deux voyages étaient considérés comme des voyages de travail et non comme des visites officielles au Canada, comme la tournée royale de trois jours du roi Charles remplie de cérémonies en mai 2022, qui a coûté au moins 1,4 million de dollars, selon une précédente enquête de CTVNews.ca.

La princesse Anne était au Nouveau-Brunswick en tant que colonel en chef de cérémonie du plus ancien régiment blindé et de cavalerie en service continu au Canada, le 8e Hussards canadiens, souvent appelé le Princess Louise's. Le régiment militaire a invité la princesse royale à assister aux célébrations de son 175e anniversaire, qui se sont déroulées du 19 au 21 mai à Sussex et à Moncton, où elle a assisté à des défilés et prononcé une allocution. Elle occupe ce poste honorifique depuis 1972.

La princesse est également présidente de la Commonwealth Study Conference, fondée en 1956 par son défunt père, le prince Philip.

La conférence des «leaders émergents à haut potentiel» se tient tous les six ans. Début juin, la princesse a assisté au week-end d'ouverture de la conférence dans la station balnéaire de Banff, en Alberta, où elle a prononcé un discours lors d'une réception le 3 juin et a rencontré 250 délégués de plus de 30 pays du Commonwealth.

«L'affection profonde et constante de la princesse royale pour le peuple canadien est démontrée par son vaste programme de visites et son parrainage de longue date du large éventail d'affiliations militaires canadiennes qu'elle détient ainsi que son soutien à de nombreuses organisations caritatives», a dit à CTVNews.ca Buckingham, le porte-parole du palais.

La princesse Anne est impliquée auprès de plus de 300 régiments militaires, organisations et organismes de bienfaisance dans le monde, dont au moins 17 au Canada. Elle est allée au Canada environ deux douzaines de fois.

Généralement considérée comme la «royale la plus travaillante», elle a participé à 214 engagements en 2022, soit plus que tout autre membre de sa famille. Selon Patrimoine Canada, un voyage officiel de la princesse au Canada les 10 et 11 novembre 2014 a coûté 128 000 $, hors sécurité.

«Une chose à propos de la princesse Anne, c'est qu'elle est très discrète lors de ses visites», affirme Brock, politologue. «Elle est connue comme l'une des membres de la famille royale qui travaillent le plus dur, mais aussi l'une de celles qui sont les plus efficaces avec leur argent.»

Des sommes importantes pour la GRC

La GRC a assuré la protection pour les deux voyages de 2023 : 44 234,23 $ ont été dépensés pour la sécurité au Nouveau-Brunswick, tandis que 35 947,57 $ ont été dépensés pour l'Alberta. L’armée canadienne et le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’ont contribué qu’aux coûts associés au 8e anniversaire des Canadian Hussars (Princess Louise).

«Dans le cadre des célébrations, le 37e Groupe-brigade du Canada a soutenu les défilés du droit de cité à Moncton et à Sussex, au Nouveau-Brunswick, associés à cet anniversaire», a déclaré un porte-parole de la Défense nationale dans un courriel adressé à CTVNews.ca. Le 8th Canadian Hussars (Princess Louise’s) et ses membres ont eu l’honneur d’avoir le colonel en chef du régiment, Son Altesse Royale, la princesse royale, présent aux célébrations de leur 175e anniversaire.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, un porte-parole de la GRC a expliqué que la police nationale du Canada a pour mandat d'assurer la sécurité des soi-disant «personnes protégées internationalement» (PPI) dans le pays.

«Le niveau de protection/sécurité est déterminé par les services de protection, en tenant compte du statut du visiteur et de la visite elle-même, de l'environnement de menace et d'un certain nombre d'autres facteurs», a déclaré le porte-parole. «Afin d'assurer la sécurité de nos membres, de ceux que nous protégeons, ainsi que l'intégrité des opérations, la GRC ne divulgue aucune information relative à la planification, aux tactiques ou aux postures de protection adoptées pour une personne ou un événement donné.»

L'ancien député provincial du Nouveau-Brunswick, James E. Lockyer, qui était auparavant procureur général de la province, est également colonel honoraire du 8th Canadian Hussars (Princess Louise's) et a aidé à planifier la visite de la princesse Anne.

«Elle était exceptionnelle, engagée et elle a participé à tous les événements», a dit Lockyer à CTVNews.ca. «L'une des instructions que nous avons reçues de son bureau était qu'elle voulait que ses journées soient bien remplies, et elles étaient bien remplies.»

Selon Lockyer, environ 375 000 $ ont également été collectés en dons d'entreprises et privés pour les événements de mai 2023. Il dit que la princesse est arrivée au Canada sur un vol commercial et qu'elle est restée trois nuits au Nouveau-Brunswick. Il a qualifié ce voyage de «signe d'engagement» et de «visite privée à son régiment».

«Elle a visité le régiment à plusieurs reprises, plus récemment à Fredericton et à Moncton en 1997, et lorsqu'elle a appris que nous célébrions le 175e anniversaire», a déclaré Lockyer. «Ce fut un succès considérable.»

La Ligue monarchiste du Canada avait précédemment évalué le coût des liens du pays avec le trône à environ 58,7 millions de dollars par an.

«La sécurité de la GRC serait toujours assurée pour les membres de la famille royale lorsqu'ils sont au Canada, car nous sommes en fin de compte responsables de leur sécurité pendant leur séjour, qu'il s'agisse d'une visite "officielle" ou d'une visite "privée" d'entrée et de sortie», a déclaré le pro. Le président national de la Ligue de la monarchie, Robert Finch, a déclaré à CTVNews.ca. «Je pense que (la princesse Anne) apporte beaucoup de valeur à la famille royale et à la monarchie et, franchement, le Canada a de la chance de l'avoir au sein de l'équipe royale.»