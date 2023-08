Deux femmes ont été frappées par la foudre jeudi au quai de Chambord, au Lac-Saint-Jean.

La Sûreté du Québec a assisté les services d'urgence un peu avant 18h, jeudi.



Une des femmes dans la trentaine a été gravement blessée, elle était toujours dans un état critique, vendredi.

Elle a été transportée à l'hôpital de Québec.

La femme qui l'accompagnait a été légèrement blessée. Il s'agirait plus d'un choc que de blessures.

L'enquête ne nécessite pas d'être poursuivie par la Sûreté du Québec.

Pour plus de détails, voyez le reportage de Pierre-Alexandre fontaine dans la vidéo liée à l'article.

Un cas rare

La probabilité d'être frappé par la foudre est de moins de un sur un million, mais, selon des données d'Environnement Canada datant de 2021, la foudre tue entre deux et trois personnes chaque année au pays et en blesse 180 autres.

«La plupart de ces blessures et décès surviennent entre juin et août. Dans la plupart des cas de décès, les personnes se trouvaient dans un espace découvert ou s’étaient mises à l’abri sous un arbre», peut-on lire sur le site Web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.

L'information partagée par le CCHST souligne par ailleurs que la foudre tue plus de Canadiens que la grêle, le vent, la pluie et les tornades combinés.

Quoi faire si on craint la foudre ?

Lors d'un orage, si vous pouvez entendre le tonnerre, vous êtes à peu de distance de la foudre.

«Mettez-vous immédiatement à l’abri, de préférence dans une maison ou dans une automobile à toit rigide (non décapotable)», précise un article d'Environnement Canada sur la foudre.

«L'éclair qui frappera directement votre véhicule se propagera dans le cadre du véhicule, puis passera par les pneus pour finalement atteindre le sol. Restez à l’intérieur pendant 30 minutes après le dernier coup de tonnerre», précise-t-on.

Il est également précisé que vous devez rester dans la zone abritée pendant au moins 30 minutes après avoir entendu le dernier coup de tonnerre.

Une fois à l'intérieur, il est suggéré de choisir l'endroit où il y a le plus de murs entre vous et l'extérieur et de se tenir à l'écart des portes, des fenêtres, des foyers. Les experts vous conseillent aussi de vous tenir à l'écart de tout objet conducteur d'électricité comme les radiateurs, les cuisinières, les éviers, les tuyaux et les canalisations métalliques.

«Utiliser seulement des appareils à piles. Ne pas se servir de matériel électrique ni du téléphone (les téléphones sans fil et les téléphones cellulaires n'augmentent pas le risque d'être frappé par la foudre)», ajoute-t-on comme information.

Vous êtes coincés sur un terrain vague en plein orage, aucun abri à l'horizon et le tonnerre gronde ? On vous suggère alors de vous tenir à l'écart des objets de grande taille (arbres, poteaux...), de l'eau et des autres objets qui conduisent l'électricité comme un tracteur, une clôture en métal ou des bâtons de golf...

«Cherchez un abri dans un endroit à basse altitude comme une vallée, ou un fossé, mais prenez garde aux inondations», explique-t-on.

«Si vous vous trouvez sur un terrain plat, loin d'un abri, accroupissez-vous immédiatement sur vos talons et gardez vos pieds bien ensemble. Enroulez vos mains autour de vos genoux et penchez-vous vers l'avant. Faites en sorte de constituer la cible la plus petite possible et réduisez votre contact avec le sol. Ne vous étendez pas de tout votre long», est aussi on conseil que l'on retrouve sur le site Web d'Environnement Canada.

Selon Environnement Canada, la vallée du Richelieu a une activité de la foudre légèrement plus élevée que le reste du Québec.

Avec la collaboration de Jennifer Gravel, Noovo Info.