Deux femmes ont été frappées par la foudre jeudi au quai de Chambord, au Lac-Saint-Jean.

La Sûreté du Québec a assisté les services d'urgence un peu avant 18h jeudi.



Une des femmes dans la trentaine a été gravement blessée, elle est toujours dans un état critique.

Elle a été transportée à l'hôpital de Québec.

La femme qui l'accompagnait a été légèrement blessée. Il s'agirait plus d'un choc que de blessures.

L'enquête ne nécessite pas d'être poursuivie par la Sûreté du Québec.

Un cas rare

La probabilité d'être frappé par la foudre est de moins de un sur un million, mais, selon des données d'Environnement Canada datant de 2021, la foudre tue entre deux et trois personnes chaque année au pays et en blesse 180 autres.