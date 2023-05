Deux ligues de baseball entièrement dédiées aux filles sont lancées par Baseball Québec.



La Ligue Canada-Est et la Ligue ABC débuteront leurs activités ce samedi, avec, respectivement, 4 équipes chez les 16 ans et moins et trois équipes pour les 17 ans et plus.

Les deux ligues seront dirigées par d’anciennes joueuses de l’équipe nationale et évolueront principalement à Trois-Rivières. Les ligues en question seront destinées aux Québécoises d’abord et avant tout, mais seront également ouvertes aux joueuses d’ailleurs au Canada.

Une telle initiative n’existe qu’au Japon actuellement, alors qu’ailleurs dans le monde du baseball, les filles sont mélangées aux garçons dans la majorité des cas.

Avec la collaboration d'Alice Trahan.