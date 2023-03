La police d'Edmonton a indiqué jeudi que deux policiers avaient été tués par balles alors qu'ils répondaient à une dispute familiale dans un complexe d'appartements.

Le chef de la police, Dale McFee, a indiqué que l'agent Travis Jordan, âgé de 35 ans, et l'agent Brett Ryan, âgé de 30 ans, ont été abattus par un homme dès leur arrivée sur les lieux et qu'ils n'ont pas eu la chance d'utiliser leurs armes.

Le chef McFee a indiqué que d'autres policiers ont transporté leurs deux collègues blessés à l'hôpital, où on a constaté leur décès.

Selon le chef McFee, il semble que le suspect soit mort de blessures qu'il se serait lui-même infligées.

Une femme qui se trouvait sur les lieux a également été transportée à l'hôpital avec des blessures potentiellement mortelles, et elle se trouvait dans un état stable mais grave.

Une douzaine de voitures de police étaient garées autour d'un complexe d'appartements du nord-ouest d'Edmonton, jeudi matin. Un camion de l'unité médico-légale était stationné devant l'un des bâtiments et le secteur était bouclé. La police a également installé deux postes de commandement sur les lieux.

La Commission de police d'Edmonton a annulé une réunion publique qui était prévue jeudi.

Les services de police de Calgary, de Vancouver, du Grand Toronto et de Halifax ont exprimé leurs condoléances sur Twitter.

