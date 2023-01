Deux sénateurs américains exhortent l'administration de Joe Biden à durcir le ton face au Canada, qui aurait selon eux «bafoué» ses obligations envers ses partenaires commerciaux nord-américains.

Le sénateur démocrate Ron Wyden, de l'Oregon, et son collègue républicain Mike Crapo, de l'Idaho, ont fait part de leurs préoccupations dans une lettre adressée à la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

Dans leur lettre, les sénateurs soutiennent que les producteurs laitiers américains n'ont toujours pas accès au marché canadien auquel ils auraient droit en vertu de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Les sénateurs qualifient aussi de discriminatoire la taxe sur les services numériques que le gouvernement canadien s'apprête à imposer, et ils soulèvent des préoccupations similaires concernant le projet de loi visant à réglementer la diffusion en continu et les nouvelles en ligne.

Ces trois mesures, selon les sénateurs, accorderaient un traitement préférentiel au contenu canadien et empêcheraient les entreprises technologiques américaines d'avoir un accès équitable au marché au nord de la frontière.

Cette lettre intervient après des réunions cette semaine à San Diego entre des émissaires commerciaux américains, canadiens et mexicains, et après le Sommet des dirigeants nord-américains, à Mexico plus tôt ce mois-ci.

Au coeur des discussions

L'ACEUM a été au centre d'un certain nombre de différends bilatéraux et trilatéraux depuis son entrée en vigueur à l'été 2020.

«Trois ans plus tard, il est décevant de constater que le Canada et le Mexique ne se sont pas pleinement conformés à l'accord – et, dans certains cas, qu'ils ont bafoué leurs obligations», écrivent les deux sénateurs.

«La représentante américaine au Commerce doit prendre des mesures déterminantes pour assurer le plein respect de l'accord et des conclusions du groupe spécial de règlement des différends. Il est essentiel de veiller à ce que chaque chapitre de l'ACEUM soit pleinement appliqué, et en temps opportun.»

Le Canada et le Mexique ont leurs propres problèmes avec la façon dont les États-Unis interprètent l'accord, qui a été signé en 2018 après de longues négociations trilatérales pour remplacer l'ALENA.

Juste après le sommet de Mexico, un groupe de travail spécial de règlement des différends a statué contre les États-Unis sur la façon dont ce partenaire de l'ACEUM interprétait les règles qui déterminent l'origine des composants automobiles. On ne sait toujours pas si Washington prévoit de se conformer à cette décision du groupe spécial.