Deux tremblements de terre en autant de jours sont survenus au large de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Selon Séismes Canada, une secousse de magnitude 4,8 a été enregistrée à 34 kilomètres de Tofino, qui se situe sur l'île, peu avant 20 heures vendredi.



L'agence fédérale a précisé que ce séisme a été «légèrement ressenti» sur l'île de Vancouver, mais qu'aucun dommage ne lui a été signalé.

Sur Twitter, la ministre provinciale de la gestion de l'Eau, de la Terre et des Ressources, Josie Osborne, a publié un message pour mentionner qu'elle avait ressenti le tremblement de terre à Tofino, où «toute sa maison» a tremblé.

Wow! Felt that 4.8M earthquake here in #Tofino just a few minutes ago. The whole house shuddered.



Another good reminder to #beprepared. ➡️ https://t.co/GDwtPp60mi