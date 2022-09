François Legault était de nouveau de passage à Drummondville dimanche, et ce, pour un deuxième week-end de suite.

Le chef de la CAQ a pris part à un rassemblement de militants où l'élection de Pierre Poilièvre à la tête du Parti conservateur du Canada a retenu l'attention.

Le premier ministre sortant a préféré prendre ses distances du nouveau chef conservateur en spécifiant qu'il ne connaissait pas son programme après que ce dernier eut déclaré dans son discours que «la nation québécoise tient tête au wokisme».

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a tout de même reçu du chef caquiste un aveu comme quoi ça avait été une erreur de le traiter de «woke» à l'Assemblée nationale.

«Vous vous rappelez à quel moment j'ai utilisé le mot "woke" avec M.Nadeau-Dubois qui m'avait qualifié d'un autre nom. Si c'était à refaire, je ne le referais pas (...). Je n'ai pas l'intention de poursuivre sur la définition et la place du "wokisme". (...) Dans le feu de l'action, ça m'arrive d'être impulsif (...), je n'aurais pas dû faire ça», s'est exprimé François Legault.

M.Legault a aussi soutenu que son gouvernement serait le plus à même de combattre la hausse du coût de la vie en rappelant ses promesses de baisser les impôts et de plafonner les tarifs.

Il en a aussi profité pour lancer des piques à son adversaire solidaire qui a proposé cette semaine d'augmenter les impôts des plus riches.

«Nous on remet de l'argent dans le portefeuille, il y a en d'autres qui veulent piger encore plus d'argent dans le portefeuille ! (...) Ils ont un héros à part de ça, M.Nadeau-Dubois, celui qui taxe plus vite que son ombre», a-t-il dit.



François Legault a finalement parlé de sa fierté que 55 % des candidats de la CAQ soient des femmes qu'il qualifie de «compétentes», «fortes» et «de cœur».

Il a même l'ambition de faire élire le plus grand nombre de femmes de toute l’histoire du Québec.