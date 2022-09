Les chefs des cinq principaux partis politiques du Québec poursuivront leur blitz médiatique entamé la veille, mercredi, au 32e jour de la campagne électorale provinciale.

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon sera notamment en entrevue au 98,5 FM, à Noovo et à QUB radio. En matinée, il sera aussi du côté de Pointe-aux-Trembles afin de présenter son plan pour l'Est de Montréal.

PLQ

La cheffe libérale aura aussi une journée bien remplie dans les médias, mais du côté de Québec. Dominique Anglade prendra part à des entrevues à Radio-Canada et au FM 93, en plus de tenir un point de presse et de rencontrer le maire Bruno Marchand.

QS

Chez Québec solidaire, le coporte-parole Gabriel Nadeau-Dubois amorcera sa journée à Sherbrooke pour présenter un engagement en matière de lutte contre la pauvreté. Sa tournée médiatique le mènera ensuite à Montréal, où il donnera des entrevues à Radio-Canada, La Presse, TVA et Noovo.

CAQ

Un seul événement est à l'horaire du chef caquiste François Legault, soit sa participation à un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en début de journée. Il tiendra ensuite une mêlée de presse.

PCQ

Finalement, le chef conservateur Éric Duhaime commencera sa journée à Québec avec un point de presse. En soirée, il participera à un rassemblement militant dans Lotbinière.

