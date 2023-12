Une mère a perdu plus de 7000$ à la suite d’une fraude faisant la promotion d’investissements financiers après avoir vu un faux reportage sur les réseaux sociaux. La dame alerte la population quant aux fraudeurs qui utilisent des tactiques similaires.

Shivaun Taylor a expliqué à CTV News qu'elle faisait des recherches sur TikTok lorsqu'elle est tombée sur un reportage montrant une personne qui a commencé à investir seulement 250$ gagnait maintenant 28 000$ par mois.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«L'article disait qu'un policier gagnait des milliers de dollars par mois. Cela m'a vraiment intéressée et je me suis inscrite», a raconté Mme Taylor.

La dame de l’Ontario raconte que quelqu'un l'a appelée le lendemain du jour où elle a contacté la plateforme d'investissement et lui a dit de commencer à investir dans les crypto-monnaies. Au début, on lui a demandé d'investir 250$, mais au fil du temps, on l'a convaincue d'investir plus d'argent, jusqu'à ce qu'elle ait investi 7250$.

Mme Taylor a mentionné que lorsqu'elle a voulu retirer l'argent, elle n'a pas pu le faire.

Plus tard, elle a découvert que le reportage qu'elle avait regardé n'était pas réel et avait été manipulé à l'aide d'une intelligence artificielle.

Des fraudes similaires ont utilisé de fausses vidéos d'Elon Musk et d'autres célébrités.

«Mon argent n'est plus sur cette plateforme», a lancé Mme Taylor. «Cet argent devait servir à prendre soin de mon enfant autiste. Je suis tellement stressée et dévastée. Cet argent était dédié à le soutenir.»

Selon le Centre antifraude du Canada, 1742 victimes ont perdu 16 363 182$ dans des fraudes à l'investissement au cours du premier semestre de 2023.

Karen McGuinness, cheffe du bureau de l'investisseur auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a expliqué à CTV News que tout le monde doit faire attention à l'endroit où il place son argent, en particulier s'il s'agit de crypto-monnaies.

«Il est vraiment important de comprendre de qui vous obtenez vos conseils», a lancé Mme McGuinness. «Si quelqu'un peut obtenir de tels rendements sans risque, pourquoi vous demande-t-il de l'argent? Il le ferait de son propre chef et réaliserait ses propres bénéfices.»

Selon le Better Business Bureau, les signes d'une escroquerie sont notamment les promesses de rendements rapides et faciles sans risque, les offres d'investissement non sollicitées qui arrivent à l'improviste et les pressions exercées pour que l'on agisse rapidement.

Certaines fraudes à l'investissement peuvent inclure des témoignages illégitimes de célébrités.

De son côté, Mme Taylor affirme qu'elle investissait l'argent pour aider son fils.

«Je suis maintenant très stressée à l'idée de perdre cet argent, et cela m'affecte vraiment», a déploré la mère de famille.