Marc Denis n'a pas tant le goût de célébrer le premier anniversaire du dévoilement du rapport sur le développement du hockey au Québec. Il dénonce plutôt l'inaction du gouvernement et il invite aussi les principaux acteurs du milieu du hockey à assumer leur leadership.

Il y a un an, le 5 mai 2022, le Comité québécois sur le développement du hockey au Québec, présidé par Marc Denis, avait rendu public un rapport commandé par le gouvernement de François Legault.



Axé autour du plaisir et l'accessibilité, ce rapport avait proposé neuf recommandations principales sur plusieurs axes afin d'aider le hockey québécois qui se dirigeait «dans le mur» comme l'admet Denis.

Un an plus tard, le président du comité trouve que ça ne bouge pas vite, et ce, même si la ministre Isabelle Charest, responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, avait promis de ne pas «tabletter» ce rapport qui avait été très bien accueilli par les différents milieux.

Il faut dire que, depuis la publication du rapport, le hockey en a pris pour son rhume en étant frappé par quelques scandales dont celui touchant Hockey Canada et les révélations reliées au hockey junior canadien incluant la LHJMQ.

Marc Denis déduit donc que la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir a appuyé sur le frein en raison de ce contexte.

