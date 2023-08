La députée de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a indiqué vendredi avoir reçu un diagnostic d’arythmie en plus d’avoir été opérée au cœur jeudi. L’élue se porte bien.

«J'ai dû confier mon cœur aux bons soins de l'Institut de cardiologie à cause d'un diagnostic d'arythmie. La bonne nouvelle: ça se traite et je suis soignée aux petits oignons. Je me suis fait opérer hier et ça s'est super bien déroulé», a affirmé Mme Massé dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

 

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques avance qu’elle prendra du temps pour se reposer chez elle avant de retourner travailler.

À son grand désarroi, Manon Massé sera obligée de manquer les activités reliées au festival la Fierté qui se tiennent à Montréal jusqu’au 13 août.

«À la place, je vais être là de tout cœur avec vous (sans mauvais jeu de mots) mais en pensée seulement. Gabriel et les collègues députés vont être là au défilé. La gang solidaire est là et on va continuer d’être avec vous», continue Manon Massé.

Mme Massé en a profité dans son billet pour remercier les «amours» de l'Institut de cardiologie de Montréal qui l'ont traité.

Le 16 mai dernier, elle a annoncé qu'elle quittera son poste de co-porte-parole du parti à la fin de l'année pour se concentrer sur son rôle de députée de Sainte-Marie--Saint-Jacques.

Avec des informations de la Presse canadienne