Hydro-Québec demande à ses abonnés de pendre quelques mesures afin que la consommation d’électricité du Québec soit réduite alors qu’une période de froid intense a débuté jeudi soir dans la plupart des régions.

La société d’État prévoit que vendredi et samedi, la demande d'électricité pourrait dépasser la pointe de consommation historique, qui a été d'environ 40 500 mégawatts (MW) en janvier 2022.

@hydroquebec a enregistré une pointe de 38 000 MW d'électricité, vers 7h45 ce matin. Le record de 40 500 MW de janvier 2022 pourrait être battu ce soir en raison du #froid extrême. #NoovoInfo — Benoit Chevalier (@BChevalier_info) February 3, 2023

Les températures extrêmement froides mettront à l'épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui augmentera la demande liée au chauffage partout au Québec.

Les Québécois sont donc invités à réduire le chauffage d'un à deux degrés Celsius, notamment dans les pièces inoccupées de la maison, et à utiliser moins d'eau chaude. On leur demande aussi de réduire ou de reporter à plus tard l'utilisation des gros appareils électroménagers, particulièrement la sécheuse et le lave-vaisselle.

Ces gestes d’économie sont particulièrement recommandés entre 16h00 et 21h00 ce vendredi ainsi qu’entre 6h00 et midi, samedi.

Hydro-Québec signale que de telles mesures contribueront à amoindrir la pression sur le réseau électrique et à diminuer les importations d'électricité en provenance des réseaux voisins.

La société d’État assure qu’à l'instar de sa clientèle, elle réduira le chauffage et l'éclairage dans tous ses locaux au Québec.

