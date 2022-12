Un groupe de dix personnes du Grand Montréal a remporté le tirage du Lotto Max du 16 décembre et se partagera le gros lot de 40 millions $, et ce, à quelques jours de Noël.

Sept des dix gagnants se sont présentés au siège social de Loto-Québec dans le but de recevoir leur part, soit un chèque de 4 millions $. Jovita Cruz Deladia San Jose, Belen Quinoia Desacada, Ransfor K. Churcher, Edmond Protoduari, Than Lan Phan, Rosalinda Elupre Arunga et Joseph Agero ont pu prendre la fameuse photo avec le chèque du gros lot, jeudi.

Le billet gagnant a été vendu au kiosque Plaza Côte-des-Neiges, géré à Montréal par l’Association québécoise de l’épilepsie (AQE), qui bénéficiera d’une commission de 400 000 $, soit 1% des gains.

Il s’agit de la deuxième fois que l’organisme sans but lucratif vend un billet gagnant, lui qui a déjà reçu 500 000 $ en 2019 après qu’un gros lot de 50 millions $ a été remporté dans un autre de ses kiosques à Brossard.



Crédit photo: Lili Mercure | Noovo Info

«À quelques jours de Noël, je suis très heureux que le gros lot soit gagné par un groupe, a déclaré le président et chef de la direction de Loto-Québec», Jean-François Bergeron.

Les réactions des gagnants

Interrogée par Noovo Info, Mme Cruz Deladia San Jose révèle qu’elle ne croyait pas du tout qu’elle avait remporté le gros lot.

«Je me pinçais la jambe. Quand je suis allée au kiosque Loto-Québec pour vérifier si j'avais bien gagné, je n'arrivais même pas à compter les zéros, il y en avait beaucoup trop!»

Alain Phan, fils du gagnant Than Lan Phan, raconte que son père lui a annoncé qu'il venait de devenir millionnaire.

Voyez le compte-rendu de la journaliste Lili Mercure dans la vidéo.

«J'ai vérifié avec l'application de Loto-Québec et il avait vraiment gagné. Après, j'ai appelé ma grande soeur pour lui dire qu'on est finalement riches. On a de l'argent maintenant, pas besoin de s'inquiéter pour le futur», a-t-il lancé.

De son côté, Edmond Protoduari ne sait pas encore ce qu'il va faire avec une telle somme.

«C'est un peu tôt pour en parler, mais mon frère et moi, on veut peut-être prendre les conseils de quelqu'un. On va être intelligents avec l'argent.»

Avec les informations de Lili Mercure pour Noovo Info