Le chauffeur d’un autocar a été inculpé lundi au lendemain du renversement de son véhicule transportant des invités d’un mariage par une nuit brumeuse en Australie, tuant 10 personnes et en blessant 25 autres dans l’accident de la route le plus meurtrier du pays en près de 30 ans.

Brett Button est en garde à vue depuis l’accident survenu dimanche soir et comparaîtra mardi devant le tribunal pour conduite dangereuse et négligente, selon un communiqué de la police.

Il s’agit de l’accident de la route le plus meurtrier en Australie depuis 1994, lorsqu’un bus a dérapé sur le côté sur une autoroute et a dévalé un talus abrupt à Brisbane, tuant 12 personnes et en blessant 38.

L’accident de dimanche s’est produit peu après 23 h 30, heure locale, dans le brouillard, à un rond-point de Wine Country Drive, dans la ville de Greta, dans la région de la Hunter Valley, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, au nord de Sydney.

Les invités avaient assisté à un mariage au Wandin Estate Winery et se dirigeaient vers leur logement dans la ville de Singleton, a indiqué la commissaire adjointe du corps de police local, Tracy Chapman. Un invité a déclaré à Seven News qu’il s’agissait d’une belle journée et d’un mariage de conte de fées.

Une automobiliste qui est passée devant le lieu de l’accident, identifiée par Australian Broadcasting Corp. sous le nom d’Alison, a déclaré que le brouillard était si épais qu’elle ne pouvait pas distinguer les couleurs des gyrophares des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers.

«Le brouillard était épouvantable, a-t-elle déclaré à la chaîne ABC. On pouvait à peine voir devant soi.»

Sur les 25 personnes blessées, une se trouve dans un état critique et plusieurs autres sont toujours hospitalisées, ont indiqué les autorités. L’état des autres personnes a été qualifié de stable.

La police avait initialement déclaré que 18 passagers avaient échappé aux blessures. Mais elle a ensuite précisé qu’il n’y avait que 36 personnes dans le bus : les 10 morts, les 25 blessés et le chauffeur. Les 18 personnes ont été les moins gravement blessées parmi les passagers emmenés à l’hôpital.

Karen Webb, commissaire de police, a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore déterminé la cause du basculement du bus sur le côté.

«La cause ne sera peut-être pas connue avant un certain temps. Elle devra faire l’objet d’un examen scientifique», a déclaré Mme Webb à la presse.

La question de savoir si les passagers portaient leur ceinture de sécurité «fera également l’objet d’un examen approfondi», a ajouté Mme Webb.

Selon Mme Chapman, les sauveteurs ont brisé la vitre avant pour extraire les personnes du bus accidenté.

Linq Buslines, qui propose des bus scolaires et pour des événements, était propriétaire du bus impliqué dans l’accident, ont rapporté les médias. Son site web indique que tous ses bus sont équipés de ceintures de sécurité.

Le premier ministre Anthony Albanese a remercié les premiers intervenants et a offert le soutien du gouvernement aux victimes et à leurs familles, déclarant que «les cicatrices psychologiques, elles ne disparaîtront pas».

«Il est cruel, triste et injuste qu’une journée aussi joyeuse, dans un endroit aussi beau, se termine par des pertes humaines et des blessures aussi terribles», a déclaré M. Albanese à la presse.

«Les gens louent un bus pour les mariages justement pour s’assurer que leurs invités seront en sécurité en rentrant. Cela ne fait qu’ajouter à la nature inimaginable de cette tragédie», a-t-il ajouté.

Jay Suvaal, maire de la ville voisine de Cessnock, a déclaré que l’accident était «vraiment horrible».

«Nous sommes une destination touristique et de mariage majeure dans la vallée de Hunter, et il y aura donc des gens de tout l’État et du pays qui sont allés dans ces régions et qui ont probablement fait des choses similaires, a-t-il déclaré. Je pense que cela va provoquer une onde de choc dans l’ensemble de la communauté.»

Greta se trouve au cœur de la région viticole de la Hunter Valley, une région pittoresque parsemée de vignobles et de restaurants. Il s’agit de la première région viticole créée en Australie.

Le mariage a eu lieu au milieu d’une longue fin de semaine, lundi étant un jour férié dans la plupart des États australiens.

Avec des informations de Rod Mcguirk, AP