Le gouvernement du Québec n'envisage pas pour l'instant d'ajouter des marqueurs de genre neutre pour les personnes transgenres ou non binaires ou pour celles qui ne s'identifient pas comme femmes ou hommes.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Une porte-parole de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a déclaré à CTV News que le gouvernement n'avait pas complètement exclu la possibilité d'ajouter le marqueur «X» aux documents officiels.



Toutefois, il souhaite étudier la question plus en profondeur avant de prendre une décision.

«Le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif sur la question de l'identité sexuelle», a expliqué Catherine Pelletier, attachée de presse de Mme Roy. «Ce comité se penchera inévitablement sur la question des marqueurs de genre.»

Au début du mois, le ministère de la Famille a nommé l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Diane Lavallée, à la présidence du nouveau comité sur l'identité de genre.

Cette nomination est intervenue après un été marqué par des manifestations turbulentes à travers le pays sur la question de l'identité de genre dans les écoles.

La commission a été chargée de dresser un portrait des politiques actuelles et d'étudier ce qui se fait ailleurs.

Il lui est également demandé d'identifier les questions que le gouvernement pourrait avoir à traiter à l'avenir.

Le comité a déjà été critiqué par les groupes de défense des droits des transgenres, qui ont rapidement fait remarquer qu'aucune des personnes nommées n'est ouvertement transgenre ou non binaire, et qu'elles ne sont pas non plus spécialisées dans les questions liées à l'identité de genre.

«Des rencontres seront prévues avec le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie à ce sujet», a déclaré Mme Pelletier. «Le gouvernement attendra le rapport de la commission avant de prendre une décision.»

Le rapport du comité et la décision éventuelle du gouvernement sur les marqueurs de genre ne sont pas attendus avant l'hiver 2025.

Mme Pelletier ajoute que le marqueur de genre neutre X pourrait déjà figurer sur les actes d'état civil.