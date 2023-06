Donald Trump a plaidé non coupable mardi à des accusations comprenant l'accumulation illégale des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

L'ex-président des États-Unis s'est présenté au palais de justice fédéral de Miami pour se rendre officiellement aux autorités et comparaître devant le tribunal.

L'arrivée du cortège de Trump a donné lieu à un moment étonnant dans l'histoire américaine, quelques jours après qu'il soit devenu le premier ancien président accusé de crimes fédéraux. Un cortège de quatre VUS noirs est entré dans le garage sous le palais de justice de Miami, suivi de policiers, avant sa comparution La sécurité est restée stricte à l'extérieur du bâtiment, mais il n'y avait aucun signe de perturbations importantes.

Les autorités avancent que Trump a manigancé et menti pour empêcher le gouvernement de récupérer les documents entreposés à son domicile, qui contenaient de l'information sur des programmes nucléaires et d'autres secrets militaires.

Voyez l'analyse de Jordan Davis, correspondant aux États-Unis pour la Radio Télévision Suisse au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo plus haut.

Il s'agit de la deuxième affaire pénale à laquelle Trump est confronté, tandis qu'il cherche à récupérer son siège à la Maison-Blanche en 2024. Il est également accusé devant le tribunal de l'État de New York d'avoir falsifié des documents commerciaux liés à des paiements silencieux effectués pendant la campagne de 2016.

Trump a nié tout acte répréhensible, affirmant qu'il était injustement ciblé par des opposants politiques qui veulent nuire à sa campagne. Après sa comparution devant le tribunal, Trump retournera dans le New Jersey, où il devrait organiser un événement de presse pour répondre publiquement aux accusations.

Des centaines de journalistes du monde entier étaient massés mardi autour de l'édifice dans les heures précédant l'arrivée de l'ancien président. Des journalistes du Canada, de la Chine, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la France, du Luxembourg, de Nouvelle-Zélande, d'Allemagne et de Suisse figuraient parmi les centaines de reporters qui ont convergé vers le palais de justice. Certains d'entre eux ont passé plusieurs jours à camper dans la chaleur moite.

Moment décisif

À l'intérieur, M. Trump a abordé sa mise en accusation avec une bravade caractéristique, publiant des informations sur les médias sociaux contre l'accusation depuis l'intérieur de son cortège et insistant, comme il l'a fait pendant des années de déboires juridiques, sur le fait qu'il n'a rien fait de mal et qu'il était persécuté à des fins politiques.

La gravité du moment était cependant palpable alors qu'il répondait à 37 chefs d'accusation de crime, notamment d'avoir délibérément conservé des dossiers classifiés qui, selon les procureurs, auraient pu compromettre la sécurité nationale s'ils étaient exposés, et d'essayer de les cacher aux enquêteurs qui les réclamaient.

Le candidat le plus en vue de la primaire présidentielle américaine de 2024 pourrait écoper d'une peine de prison de plusieurs années. Même pour un accusé dont la vie post-présidentielle a été dominée par les enquêtes, celle portant sur les documents s'est démarquée à la fois par le volume apparent de preuves amassées par les procureurs et par la gravité des allégations.

C'est aussi un moment décisif pour un ministère de la Justice qui, jusqu'à la semaine dernière, n'avait jamais porté plainte contre un ancien président. Le procureur général Merrick Garland, nommé par le président Joe Biden, a cherché à protéger le département des attaques politiques en confiant la responsabilité de l'affaire à un avocat spécial, Jack Smith.

La mise en accusation, bien que de nature largement procédurale, est la dernière d'une longue liste cette année pour Trump, qui fait face à des accusations à New York résultant de paiements d'argent silencieux au cours de sa campagne présidentielle de 2016 ainsi que d'enquêtes en cours à Washington et à Atlanta sur les efforts visant à défaire les résultats de la course 2020.

M. Trump a cherché à décrédibiliser M. Smith en le traitant «d'anti-Trump» et en réitérant que les accusations sont une manoeuvre politique pour l'écarter du pouvoir.

«Ils utilisent cela parce qu'ils ne peuvent pas gagner les élections équitablement et carrément», a affirmé le 45e président des États-Unis lundi dans une interview avec Americano Media.

On ne sait pas quelles défenses M. Trump est susceptible d'invoquer à mesure que l'affaire avance. Deux de ses avocats principaux ont annoncé leur démission le lendemain de son inculpation, et les notes et souvenirs d'un autre avocat, M. Evan Corcoran, sont cités à plusieurs reprises tout au long du document d'accusation de 49 pages, suggérant que les procureurs l'envisagent comme un témoin clé potentiel.

M. Trump a déclaré qu'il cherchait à renforcer son équipe juridique, bien qu'aucune annonce n'ait été faite lundi. Il devait être représenté par Todd Blanche, un avocat qui le défendait également dans l'affaire de New York, et l'avocat de Floride Chris Kise, qui a rejoint l'écurie d'avocats de Trump l'année dernière. Selon les règles du district, les accusés sont tenus d'avoir un avocat local pour qu'une mise en accusation puisse avoir lieu.

Partisans présents au front



La comparution devant le tribunal s'est également déroulée sur fond de manifestations potentielles. Certains bailleurs de fonds de haut niveau ont utilisé une rhétorique barbelée pour exprimer leur soutien. M. Trump lui-même a encouragé ses partisans à se joindre à une manifestation prévue mardi au palais de justice, mais leur nombre ne représentait qu'une fraction de la foule.

Certains partisans de Trump se sont rendus à Miami en bus depuis d'autres parties de la Floride, suscitant des inquiétudes chez les responsables de l'application des lois qui se préparent à d'éventuels troubles autour du palais de justice. Le chef de la police de Miami, Manuel A. Morales, a déclaré que le centre-ville pouvait voir entre quelques milliers et 50 000 manifestants. Mais avant la comparution devant le tribunal, aucun chaos majeur n'avait été signalé.