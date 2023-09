L'ancien président américain Donald Trump a fait réagir les militants antiavortement pour avoir refusé de s'engager dans des restrictions nationales sur l'avortement et pour avoir qualifié de «terrible erreur» la signature par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, d'une interdiction d'interrompre une grossesse après six semaines de gestation.

S'exprimant dimanche à l'émission «Meet the Press» diffusée sur NBC, M. Trump a refusé à plusieurs reprises de dire s'il soutiendrait une interdiction fédérale de l'avortement. Il a déclaré qu'il pourrait «vivre avec» le fait que la procédure soit interdite par des États individuellement ou à l'échelle nationale par le biais d'une action fédérale, même s'il a affirmé que «d'un point de vue juridique, (il) pense qu'il est probablement préférable» qu'elle soit gérée au niveau de l'État.

Concernant le projet de loi signé par M. DeSantis, qui interdit l’avortement avant même que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes, M. Trump a déclaré : «Je pense que ce qu’il a fait est une chose épouvantable et une terrible erreur.»

Jusqu’à présent, l’ancien président a été le centre de l'attention à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, tout en rejetant parfois les groupes antiavortement qui ont traditionnellement une énorme influence dans les primaires républicaines.

Mais l’attaque directe de M. Trump contre M. DeSantis, qu’il a longtemps traité comme son principal rival, pourrait donner un nouveau souffle au gouverneur de Floride alors qu’il tente de reprendre de l’élan dans sa campagne et de consolider sa deuxième place comme candidat républicain à la prochaine élection.

S'adressant lundi à une station de radio de l'Iowa, M. DeSantis a déclaré qu'il était fier d'avoir signé la législation de Floride, qu'il a qualifiée de «noble et juste».

«Je ne sais pas comment vous pouvez même prétendre que vous êtes en quelque sorte pro-vie si vous critiquez les États pour avoir promulgué des protections pour les bébés», a déclaré M. DeSantis.

Il a également critiqué la déclaration de Donald Trump selon laquelle il travaillerait avec les deux côtés concernant la politique de l'avortement, avertissant : «Je pense que tous les pro-vie devraient savoir qu'il se prépare à vous trahir.»

Suite à l'entrevue de M. Trump de dimanche, la plus grande organisation antiavortement du pays, qui soutient une interdiction nationale des avortements à 15 semaines de grossesse, a rapidement publié une déclaration affirmant que toute mesure moins restrictive «n'a aucun sens».

«Nous sommes à un moment où nous avons besoin d’un défenseur des droits humains, quelqu’un qui se consacre à sauver la vie des enfants et à servir les mères dans le besoin. Chaque candidat doit être clair sur la manière dont il compte y parvenir», a soutenu Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America.

La décision de la Cour suprême annulant Roe c. Wade a laissé aux États le soin de décider si et comment restreindre l'avortement, créant ainsi une panoplie de lois à travers le pays, la plupart des États dirigés par les républicains imposant de nouvelles restrictions et les États dirigés par les démocrates adoptant des protections.

Vingt-cinq millions de femmes en âge de procréer vivent désormais dans des États où l'avortement est plus difficile à obtenir qu'avant cette décision.

M. Trump a abordé l'avortement d'un point de vue politique, affirmant que la décision de la Cour suprême donnait aux conservateurs la possibilité de négocier de nouvelles restrictions. Il a fait valoir que la pression des républicains en faveur de restrictions sur l’avortement a nui au Parti républicain lors des élections de mi-mandat de 2022 et que les candidats républicains doivent mieux expliquer le problème.

L'interdiction de l'avortement à six semaines de grossesse, comme la Floride l'a promulgué plus tôt cette année, est impopulaire auprès du public américain, selon des chiffres de juin du centre de recherche sur les affaires publiques de l'Associated Press-NORC.

Le sondage a révélé que 73 % de tous les adultes américains pensent que l'avortement devrait être autorisé jusqu'à six semaines de grossesse, c'est-à-dire au moment où l'activité cardiaque du fœtus peut être détectée et avant que la plupart des femmes ne sachent qu'elles sont enceintes. Environ la moitié des Américains estiment que les avortements devraient être autorisés jusqu'à 15 semaines.

Dans ce sondage, 56 % des républicains ont déclaré que l'avortement devrait être autorisé dans leur État jusqu'à 6 semaines et 29 % étaient favorables à ce que la procédure soit légale jusqu'à 15 semaines.