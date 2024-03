Donald Trump a remporté lundi les caucus présidentiels républicains du Dakota du Nord, ajoutant ainsi à sa série de victoires avant le Super Tuesday.

L'ancien président a terminé premier lors d'un vote mené dans 12 sites de caucus, devant l'ancienne ambassadrice de l'ONU, Nikki Haley.

Le résultat remet Trump sur la voie de la victoire, qui a été brièvement interrompue dimanche lorsque Haley a décroché sa première victoire de la campagne aux primaires du District de Columbia.

Les candidats à la Maison-Blanche tournent désormais leur attention vers le Super Tuesday (Super mardi), lorsque les résultats afflueront de 16 États et d'un territoire dans des concours qui représentent la plus grosse récolte de délégués de tous les jours de la primaire présidentielle. Trump et le président Joe Biden, un démocrate, dominent les primaires et sont en passe de remporter leur nomination plus tard ce mois-ci.

Selon les règles du Dakota du Nord, les candidats sont éligibles pour remporter des délégués s'ils terminent avec au moins 20 % des voix. Cependant, un candidat qui remporte au moins 60 % des voix reçoit l’ensemble des 29 délégués de l’État.

Quatre candidats étaient sur le bulletin de vote, dont Trump et Nikki Haley. Les autres candidats, qui ont reçu peu d'attention, étaient l'homme d'affaires de Floride, David Stuckenberg et l'homme d'affaires et pasteur du Texas, Ryan Binkley, qui a récemment mis fin à sa campagne.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, qui a mis fin à sa campagne présidentielle infructueuse en décembre, s'exprimait au nom de Trump lundi soir. Il a soutenu Trump devant les caucus de l’Iowa.

«Je pense que nous allons envoyer un message qui sera un coup d'envoi pour demain, à savoir que le président Donald Trump va mettre un terme à cette affaire, que ce sera la fin de la piste et que nous pourrons dire que nous avons un candidat, puis allons-y, battons Joe Biden à l'automne», a lancé M. Burgum dans un discours virtuel aux participants au caucus.

Karen Groninger, professeur de musique et bibliothécaire à la retraite, d'Almont, a confié lundi qu'elle avait voté pour Trump, le qualifiant de meilleur choix. La femme de 76 ans a cité le discours de Trump en 2020 lors de l’événement annuel anti-avortement de la Marche pour la vie à Washington, D.C. – le premier prononcé par un président en exercice – et sa politique frontalière.

Le sénateur républicain de longue date Dick Dever, de Bismarck, a déclaré qu'il avait voté pour Mme Haley, mais a ajouté qu'il était peu probable qu'elle gagne.