Donald Trump a abandonné sa poursuite judiciaire de 500 millions $ contre Michael Cohen, son ancien avocat qui est maintenant un témoin clé dans une affaire criminelle contre lui.

C'est ce qu'ont indiqué M. Cohen et un porte-parole de M. Trump jeudi soir. L'ancien président américain n'a toutefois pas totalement renoncé à son droit d'intenter une nouvelle action en justice.

M. Trump a accusé M. Cohen de «répandre des mensonges» «avec une intention malveillante» et de causer «un préjudice considérable à sa réputation» pour avoir parlé publiquement des paiements occultes faits à des femmes pendant la campagne de M. Trump en 2016, qui sont au cœur des accusations criminelles dont il fait l'objet à New York.

M. Trump a également accusé M. Cohen d'avoir rompu un accord de confidentialité qu'il avait signé en tant que condition de son emploi.

La décision de l'ancien président et candidat aux primaires républicaines intervient quelques jours avant la date prévue pour sa déposition dans le cadre du procès intenté en avril en Floride.

Cette déposition devait initialement avoir lieu le 3 octobre, mais M. Trump l'a reportée afin de pouvoir assister aux trois premiers jours d'un autre procès civil pour fraude à New York. M. Cohen devrait témoigner dans ce procès la semaine prochaine.

Un porte-parole de M. Trump a déclaré que ce dernier avait décidé de «suspendre temporairement» le procès intenté contre M. Cohen alors qu'il mène une nouvelle campagne pour la Maison-Blanche et qu'il fait face à des accusations criminelles dans quatre juridictions distinctes.

Le porte-parole a par contre précisé que M. Trump déposerait à nouveau sa plainte à une date ultérieure.

Le porte-parole a indiqué qu'une fois que M. Trump «aura gagné face aux chasses aux sorcières dont il fait l'objet, il continuera ses poursuites contre Michael Cohen, qui mérite à juste titre d'être tenu responsable de ses paroles et actions illégales, tout comme le district sud de New York l'a tenu responsable de nombreux actes et crimes non liés à M. Trump, faisant de M. Cohen un félon très ‘‘fier’’».

M. Cohen, quant à lui, a célébré la décision, qualifiant le recours judiciaire de «rien de plus qu'une tactique d'intimidation en représailles».

M. Cohen a déclaré dans un communiqué: «Mon équipe juridique et moi-même sommes maintenant impatients de consacrer toute notre attention à tenir M. Trump responsable de son dernier abus du système juridique».

L'action en justice, déposée à Miami, avait offert un aperçu des arguments qui ne manqueront pas de figurer dans la défense de M. Trump contre les accusations. Selon celles-ci, l'ancien élu aurait falsifié des documents commerciaux internes pour dissimuler des paiements effectués pendant la campagne présidentielle de 2016 afin de faire taire les allégations de rencontres sexuelles extraconjugales.

M. Trump a nié tout acte répréhensible.