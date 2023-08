Un événement comme celui du meurtre de deux enfants suivi d’un suicide à Notre-Dame-des-Prairies est incompréhensible. Et il peut sembler facile de pointer la détresse psychologique comme raison, mais celle-ci n’explique pas tout.

C’est ce qu’explique la travailleuse sociale responsable du soutien clinique à SOS Violence conjugale, Claudine Thibaudeau, en entrevue avec Marie-Christine Bergeron.

«Quand on est rendu à mettre un micro chez son ex, on est vraiment dans une recherche de pouvoir et de contrôle. Ça, ce n’est pas lié à la détresse», soutient Mme Thibaudeau.

L’homme en question avait également installé un GPS sur la voiture de son ex-partenaire et a été arrêté seulement quelques jours avant que se produise le drame pour harcèlement. Malgré tout, la travailleuse sociale dit avoir confiance «en nos systèmes» et qu’il existe une volonté de vouloir faire mieux afin d’éviter ce type d’événement.

«Ça doit être extrêmement difficile à vivre pour [les policiers] également, mais une chose est certaine, c’est que socialement, dans tous les milieux, on doit avoir une meilleure compréhension de la violence conjugale», poursuit Mme Thibaudeau.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo:

Elle fait notamment référence aux gestes subtils, et non seulement à la violence physique extrême. Par exemple, à l’équation s’ajoute le contrôle coercitif, soit le fait «d’organiser la vie de façon à contrôler les faits et gestes d’une personne».

De plus, il faut continuer d’être vigilant, et ce, même après la séparation.

Le CISSS de Lanaudière a d’ailleurs déployé des intervenants pour les citoyens qui auraient besoin d’aide psychologique après ces terribles événements.